Reaparición de AMLO alborota el gallinero: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. Son muchas y variadas las especulaciones sobre la reaparición, en un video, de Andrés Manuel López Obrador, dizque para presentar su nuevo libro La Grandeza, y revindicar la cultura de los pueblos originarios.

El libro fue pretexto para meterse en política y alborotar el gallinero. El ex presidente amenaza con regresar a la política si hay embestidas contra la democracia, si intentan dar golpe de estado a Claudia Sheinbaum o si injerencias del extranjero ponen en riesgo la soberanía.

“Afortunadamente no estamos en ninguna de esas tres circunstancias”, dijo ayer la presidenta Sheinbaum.

El ex presidente grabó el video en su finca La Chingada, ubicada en Palenque, Chiapas. El escenario es relajado: un jardín en el que pululan gallinas y pavorreales; y árboles que lo rodean. Se ve bien, aunque algo panzón.

El domingo faltó a su palabra de retirarse totalmente de la política al terminar de su mandato, dijo el 2 de febrero del 2023, según cable de la Agencia AP.

“Me voy a retirar por completo. No volveré a aparecer en ningún evento público. No quiero ser asesor de nadie… No tendré ninguna relación con políticos. No voy a hablar de política.”

En el video reconoció que le hubiese gustado hacer una gira por todo el país para presentar el libro, pero aclaró que no lo hará por respeto a su sucesora.

“No hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien, no hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos… Es temporada de zopilotes, hay buitres y halcones.”

***

Buscamos a analistas, políticos, asesores, para que nos dieran su opinión sobre la reaparición del Peje.

El abogado Liébano Sáenz, otrora asesor presidencial de Zedillo, combinó el escenario que enmarcó la reaparición de AMLO, con críticas al tabasqueño:

“Salió cual pavo real y se quedó como la triste chachalca de Fox… Así pasa con el ego. Se creyó pavo real y se quedó en gallinita gordita y clueca… Así pasa con el ego. Se creyó el héroe de la patria y se quedó en caricatura de sí mismo.”

***

El senador del PAN, Marko Cortés, se fue por el contraste:

“Quien mandó al diablo y destruyó las instituciones democráticas, no puede ahora autodesignarse su salvador.

“La democracia se defiende con instituciones fuertes y autónomas; y no con la intervencioón personal de un ex presidente que las destruyó”.

Federico Berrueto, analista, dice que AMLO nunca ha dejado de estar en la política por varias razones: por su hijo Andy, por su ascendiente sobre el gobierno, incluyendo a la presidenta, y por el rechazo de muchos mexicanos, lastimados por el desastre mexicano.

***

Emilio Álvarez Icaza, defensor de los derechos humamos, promotor de Somos México, sostiene que la aparición de AMLO no es casual.

“Es consecuencia de los movimientos que está haciendo Sheinbaum en el gabinete, sobre todo el de Gertz”, dijo.

Abundó:

“Me parece que es una manifestación de que el personaje no puede aguantar quedarse en la sombra. Es un mensaje que debilita a Sheinbaum, que hace saber que está todavía en los umbrales del poder.

“Que la misma Sheinbaum haya señalado que no se actualizan ninguna de las tres razones lo confirma. Éstas son:

1.- Si alguien debilitó la democracia fue él.

2.- Si alguien debilitó la soberanía y se arrodilló, en términos reales, ante EEUU, fue él.

3.- Estas apariciones debilitan a Sheinbaum. Me parece, entonces, que es un mensaje a Gertz, un mensaje a Claudia y un mensaje a los Morenos para que se movilicen. No es necesario porque, con el “acarreo atómico” que van a hacer este sábado, está sobrado y garantizado.

“Es una expresión de preocupación del tremendo noviembre que tuvo Sheinbaum. La caída de su popularidad está registrada aún en las encuestas más morenistas. Claramente socava el gobierno de Sheinbaum”, puntualizó.

***

Nos hicieron creer que el conflicto provocado por la Ley de Aguas ya está solucionado. No es así. Las negociaciones van bien, pero hay todavía varios pendientes.

Eraclio Rodríguez Gómez, uno de los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo, declaró ayer que agricultores y campesinos están en “alerta roja”, y listos para volver a bloquear las carreteras.

Jodi Franklin Ray Bustillos, otro dirigente del citado Frente, fue más enfático:

“Con el dictamen como está, nos carga la chingada. Necesita ajustes. No hay agricultor que acepte el dictamen como está”.

Los dirigentes hablaron en rueda de prensa celebrada en San Lázaro, luego de entrevistarse con la panista, Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

¿Qué falta? No vienen reconocidos los derechos de la ganadería. Tampoco el de los pozos que se perforaron al amparo de un decreto presidencial del 2013.

“Hay muchos vacíos, pero creo que, en términos generales, vamos bien. Se respeta lo fundamental, que podamos nosotros heredar”, remató Rodríguez.

FIN.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir