Precio del Dólar hoy martes 2 de diciembre (08:45 h)

2025/12/02  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. Hoy martes 2 de diciembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.30 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar Hoy Martes 2 de Diciembre de 2025 en México y la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.59 mientras que a la compra se localiza en los $17.44, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.30 mientras que a la compra se encuentra en los $18.00 en promedio.

¿Cómo Cerró el Dólar Ayer y en Cuánto se Vendió en Bancos y Casas de Cambio de la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.54, mientras que a la compra se localiza en $17.41, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.30, mientras que a la compra se encuentra en los $18.00 en promedio.

