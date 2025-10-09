Realiza Protección Civil recorrido de supervisión en comunidades del Istmo de Tehuantepec (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de octubre. Para garantizar la seguridad de la población y verificar la implementación de medidas preventivas, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), Manuel Maza Sánchez y personal de la dependencia hacen un recorrido de supervisión por el Istmo de Tehuantepec.

Durante esta jornada se visitó San Pedro Tapanatepec, Chahuites, Santo Domingo Zanatepec, San Francisco Ixhuatán y Santo Domingo Ingenio, donde se llevan a cabo acciones de monitoreo y verificación, reforzando la preparación ante posibles riesgos.

La CECPyGR trabaja de manera constante y cercana con la ciudadanía, atendiendo sus necesidades y fortaleciendo la protección de las comunidades.

