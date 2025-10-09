Balacera en San Francisco Lachigolo tras intento de recuperar vehículo robado (19:23 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. La tranquilidad de la comunidad se vio alterada la mañana de este miércoles cuando se registró una balacera, derivada del intento de recuperar una camioneta presuntamente utilizada en un robo.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron luego de que un vecino identificó un vehículo que coincidía con las características de una unidad reportada como robada.

El ciudadano solicitó apoyo a las autoridades y a los vecinos, quienes acudieron al lugar donde la camioneta había sido abandonada dentro de un terreno.

Minutos después, personas armadas intentaron recuperar el vehículo, desatando detonaciones de arma de fuego mientras huían del sitio.

Pese a los disparos, no lograron llevarse la unidad.

Posteriormente, a un costado de la carretera federal 190, fue localizada otra camioneta blanca abandonada, presuntamente utilizada por los agresores para escapar. El vehículo quedó con las puertas abiertas sobre la terracería.

Elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acordonaron la zona y realizan un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el hecho provocó temor y alarma entre los habitantes de San Francisco Lachigolo, quienes piden mayor vigilancia ante el incremento de hechos violentos en la zona metropolitana.

