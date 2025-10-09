También Cecyteo suspende actividades académicas por lluvias de gran intensidad en Oaxaca (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. Derivado de las condiciones climatológicas adversas que prevalecen en la entidad, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (Cecyteo) informa que suspenderá actividades académicas el jueves 9 y viernes 10 de octubre en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Tras la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), se tomará esta acción como prevención para garantizar la integridad física del alumnado, docentes y personal administrativo.

El Gobierno del Estado exhorta a autoridades municipales, madres y padres de familia prestar atención a los comunicados y redes sociales oficiales de Protección Civil y acatar los protocolos de seguridad ante esta situación climática.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir