También Cecyteo suspende actividades académicas por lluvias de gran intensidad en Oaxaca (18:30 h)

2025/10/08  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. Derivado de las condiciones climatológicas adversas que prevalecen en la entidad, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (Cecyteo) informa que suspenderá actividades académicas el jueves 9 y viernes 10 de octubre en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Tras la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), se tomará esta acción como prevención para garantizar la integridad física del alumnado, docentes y personal administrativo.

El Gobierno del Estado exhorta a autoridades municipales, madres y padres de familia prestar atención a los comunicados y redes sociales oficiales de Protección Civil y acatar los protocolos de seguridad ante esta situación climática.

Educación Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Implementará Policía Vial Estatal operativo durante el paso de la Carrera Panamericana 2025 por Oaxaca (18:00 h)

 Oaxaca de Juárez,  8 de octubre. La Policía Vial Estatal desplegará un dispositivo de seguridad durante el paso de la Carrera...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: