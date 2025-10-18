Reafirma Salomón Jara impulso a la participación política, cultural y a los derechos del pueblo afromexicano (18:00 h)

Santo Domingo Armenta, Oax. 18 de octubre. Con motivo del Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca, que se conmemora el 19 de octubre, el Gobernador Salomón Jara Cruz reconoció el valor cultural, social e histórico de esta comunidad, por ello, reiteró que seguirá promoviendo su participación política; siempre garante de sus derechos e igualdad.

“Ninguna transformación puede dejar fuera a quienes han construido con su trabajo, arte e historia el corazón de Oaxaca. Desde esta tierra orgullosa de su herencia y raíz, declaramos que el pueblo afromexicano no es pasado ni nota al pie de los libros, sino es presente y futuro luminoso”, enfatizó Jara Cruz.

Durante un emotivo encuentro realizado en Santo Domingo Armenta, región de la Costa, la comunidad afromexicana celebró su riqueza cultural a través de la música, danza y poesía, manifestaciones que reflejan su profunda herencia y sentido de pertenencia.

En ese contexto y como parte del apoyo continuo de la administración estatal, el Mandatario oaxaqueño anunció la próxima realización de una Guelaguetza Afro, para fortalecer y visibilizar las tradiciones de este pueblo.

Esta fecha instituida el 22 agosto de 2013 simboliza un paso contundente para visibilizar, reivindicar y rendir homenaje a estas personas que fueron desplazadas durante años. Por ello, la Primavera Oaxaqueña mantiene como uno de sus ejes prioritarios las políticas públicas orientadas a su bienestar integral.

La titular de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), Juana Hernández López indicó que este tipo de acciones garantizan la justicia social bajo una perspectiva antirracista e incluyente.

“Su voz importa, su historia cuenta y su futuro nos pertenece a todas y todos. Sigamos construyendo un Oaxaca libre de discriminación, donde la igualdad y dignidad sean una realidad y no una aspiración”, expresó.

En representación del pueblo afromexicano, el integrante del Consejo de Principales de Santo Domingo Armenta, Felipe Palacios agradeció la presencia y apoyo permanente del Gobernador del Estado, especialmente durante la contingencia provocada por el huracán Erick. “Era una tierra donde estábamos olvidados, pero, hoy, su presencia nos da esperanza para seguir adelante”, dijo.

