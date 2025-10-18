Catean tienda donde vendieron droga utilizada para intoxicar a estudiantes del Conalep; localizan dosis de marihuana y cristal (15:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 18 de octubre. Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Comandancia Local y de Regional, catearon una tiendita de abarrotes, ubicada en la calle Cuauhtémoc, de la colonia Centro en Huajuapan de León, donde presuntamente se vendió la droga que causó la intoxicación de 40 estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), ubicado en Santiago Huajolotitlán, de los cuales 15 adolescentes tuvieron que ser hospitalizados por ingesta de sustancias tóxicas mezclado con café, que fue repartido en tres salones del primer año.

Dicha acción ocurrió la noche del viernes, en cumplimiento a una orden de cateo ordenada por el Juzgado de Control en Material Penal, a petición de los agentes del Ministerio Público, dentro la carpeta de investigación por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de comercio de metanfetaminas, comúnmente conocida como cristal y marihuana, en agravio de la sociedad.

Previo a la denuncia que se presentó y al saber por medio de una confesión, en qué lugar vendieron las sustancias tóxicas.

Los padres de familia de los estudiantes que resultaron intoxicados, pidieron que el director del Conalep, José Cruz Carrera y la presidenta del comité de padres de familia sean investigados.

Los elementos de la AEI aseguraron 14 dosis de marihuana, dos bolsas con marihuana, un recipiente de marihuana, 10 dosis de cristal, un recipiente transparente con cristal, una báscula gramera, un arma de fuego hechiza, 16 pipas de cristal y un paquete con bolsas de plástico para empaquetar.

Durante cateo no se detuvo a ninguna persona, y sería un perito de la Fiscalía quien pesaría cada sustancia tóxica para saber la cantidad exacta.

En el resguardo a la periferia, participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policías Estatal.

