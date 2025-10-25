Ray Chagoya reconoce el esfuerzo y compromiso de la juventud oaxaqueña (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. El presidente municipal Ray Chagoya acompañó la ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), donde 429 jóvenes culminaron una importante etapa académica y se preparan para iniciar su vida profesional con compromiso, entusiasmo y esperanza por el futuro de la capital.

Durante su mensaje, el edil capitalino expresó su orgullo por ser padrino de generación y destacó que cada egresado forma parte de una historia de éxito al culminar sus estudios de nivel superior, un logro que implica también una gran responsabilidad con la sociedad.

“Oaxaca necesita de su talento, de su conocimiento, de su ética y de su energía para seguir la transformación de esta capital en una Ciudad Limpia, Segura y Ordenada”, señaló el presidente municipal.

Ray Chagoya exhortó a las y los graduados a poner en práctica lo aprendido, a participar en la vida pública y a contribuir al bienestar de sus comunidades desde su profesión y su vocación de servicio.

“El futuro no se espera: se construye”, enfatizó.

Asimismo, invitó a las y los estudiantes a participar el próximo 29 de octubre en una charla abierta en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde compartirá las acciones y proyectos que impulsa el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez.

Concluyó felicitando a esta generación que, dijo, representa “un verdadero ejército para el bien de Oaxaca de Juárez”, capaz de transformar su conocimiento en acción y de convertir sus sueños en motores de desarrollo para la capital y el estado.

