Paramédicos de Santa Lucía del Camino atienden a mujer en labor de parto, bebé nace en ambulancia (10:30 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 25 de octubre. El edil Juan Carlos García Márquez informó en sus redes sociales que una mujer tuvo un parto exitoso a bordo de la ambulancia municipal.

El edil morenista detalló que la hoy mamá se dirigía al hospital para dar a luz; sin embargo, en el trayecto a la altura de la colonia Chamizal de Santa Lucía del Camino entró en labor de parto.

Por ello, el Centro de Control y Comando (C2 Santa Lucía) alertó a los paramédicos municipales, quienes brindaron la atención inmediata a la mujer quien dio a luz dentro de la ambulancia municipal, a una hermosa niña en excelente estado de salud.

Posteriormente, la madre fue trasladada a una clínica para recibir atención médica complementaria.

García Márquez expresó su reconocimiento y admiración a la y el paramédico que atendieron la emergencia, por su valentía, profesionalismo y compromiso al atender este auxilio con éxito y felicitó a los nuevos padres.

