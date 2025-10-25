Paramédicos de Santa Lucía del Camino atienden a mujer en labor de parto, bebé nace en ambulancia (10:30 h)

2025/10/25  De Redacción ADN
0


Santa Lucía del Camino, Oax. 25 de octubre. El edil Juan Carlos García Márquez informó en sus redes sociales que una mujer tuvo un parto exitoso a bordo de la ambulancia municipal.

El edil morenista detalló que la hoy mamá se dirigía al hospital para dar a luz; sin embargo, en el trayecto a la altura de la colonia Chamizal de Santa Lucía del Camino entró en labor de parto.

Por ello, el Centro de Control y Comando (C2 Santa Lucía) alertó a los paramédicos municipales, quienes brindaron la atención inmediata a la mujer quien dio a luz dentro de la ambulancia municipal, a una hermosa niña en excelente estado de salud.

Posteriormente, la madre fue trasladada a una clínica para recibir atención médica complementaria.

García Márquez expresó su reconocimiento y admiración a la y el paramédico que atendieron la emergencia, por su valentía, profesionalismo y compromiso al atender este auxilio con éxito y felicitó a los nuevos padres.

Justicia Principal Regiones









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Ray Chagoya reconoce el esfuerzo y compromiso de la juventud oaxaqueña (10:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. El presidente municipal Ray Chagoya acompañó la ceremonia de graduación del Instituto...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: