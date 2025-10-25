Pronostican lloviznas aisladas en zonas montañosas de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que este sábado, se pronostica para la entidad, baja probabilidad de lluvias. En zonas montañosas se esperan lloviznas ocasionales durante la tarde.

Esto es ocasionado por una circulación anticiclónica en niveles medios de la troposfera.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas se mantendrán sin cambio, con predominio de ambiente caluroso en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan; mientras que el ambiente será fresco a ligeramente frío, en zonas altas de la Mixteca y Sierra de Juárez.

Por otra lado, los vientos soplarán de componente sur y sureste, rolando al norte al final del día.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 12 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir