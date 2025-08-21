Ray Chagoya impulsa convivencia y seguridad con actividades ciudadanas (14:00 h)

2025/08/21  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, Oax., a 21 de agosto de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia y fomentar la seguridad en los espacios públicos, el Municipio de Oaxaca de Juárez que preside Ray Chagoya en coordinación con el Gobierno del Estado, convoca a las vecinas y vecinos a participar en dos actividades que harán vibrar a la capital este fin de semana: la Caminata de Perritos y la Rodada Primavera.

La Caminata de Perritos se llevará a cabo el viernes 22 de agosto a las 19:00 horas, partiendo de la Fuente de las Ocho Regiones y avanzando por la Calzada Porfirio Díaz y Avenida Juárez hasta llegar al Parque El Llano. Se invita a las y los participantes a llevar agua, pechera o correa, lámparas y bolsitas para desechos, a fin de garantizar una caminata segura y ordenada.

En tanto, la Rodada Primavera se realizará el sábado 23 de agosto a las 19:00 horas, con salida y meta en la Agencia de Policía de San Martín Mexicapam. Desde las 17:30 horas se llevará a cabo la entrega de bicicletas. El recorrido abarcará puntos emblemáticos como el Zócalo, Monte Albán y Avenida Valerio Trujano, generando un ambiente de unión y participación.

El presidente municipal Ray Chagoya destacó que estas actividades son parte de la estrategia para lograr un Oaxaca Segura, donde la ciudadanía disfruta de espacios públicos en armonía y se fortalece el tejido social a través del deporte, la recreación y la convivencia responsable.

El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez reitera la invitación a todas y todos para sumarse a estas jornadas, que reflejan el compromiso de seguir construyendo una ciudad activa, limpia y segura.

Deja un comentario

