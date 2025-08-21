Anuncia DIF Oaxaca Jornada Médica Quijotes 2025 (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Las y los oaxaqueños que no cuenten con seguridad social podrán acceder de manera gratuita a la Jornada Médica Quijotes 2025, que se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre en el Centro de Rehabilitación Integral DIF Bienestar y Cuidados, en un horario de 7:00 a 17:00 horas.

Este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, la asociación civil Quijotes, dependencias gubernamentales, instituciones de educación superior, empresas y organismos patrocinadores.

En conferencia de prensa, se dio a conocer que esta jornada altruista y de trabajo colaborativo permitirá la atención diaria de 500 pacientes en especialidades como oftalmología, optometría, odontología, medicina familiar, medicina interna, pediatría, ginecología, medicina integrada y geriatría.

Además de los servicios en nutrición, terapia física y rehabilitación, así como terapia ocupacional, electrocardiografía, tratamiento láser oftálmico, donación de anteojos, prótesis dentales, laboratorio, ultrasonido y farmacia.

Las personas interesadas en acceder a la atención deberán solicitar su pase del 21 al 29 de agosto en las oficinas centrales del organismo estatal, ubicadas en la calle Vicente Guerrero número 114, de la colonia Miguel Alemán, en la capital oaxaqueña, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Los requisitos a presentar en caso de una persona menor de edad son: copia de la CURP y del INE de la persona tutora. Las personas adultas solo deberán presentar una copia de su INE.

Es de destacar que a través de los comités DIF municipales se otorgarán pases en: Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas, San Bartolo Coyotepec, Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila, así como Trinidad Zaachila, Villa de Mitla, San Sebastián Tutla, Magdalena Etla y Santiago Ayuquililla.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), todas las iniciativas del Sistema DIF Oaxaca están avaladas sobre la normatividad específica para cada uno de los ramos en la Secretaría de Salud en los artículos 4, 31 y 51 de la Ley General de Salud, así como en las Normas 004, 006, 016, 019, 020 y 087.

En el caso de la Jornada Médica Quijotes 2025, los SSO acompañarán la estrategia mediante la entrega de insumo extraordinario y referir a toda la red hospitalaria de manera adecuada a cualquier paciente, de presentarse algo de manera emergente.

Por medio de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (Coepriso) y la Dirección de Atención Médica, destacó que SSO supervisarán las acciones que se lleven a cabo en esta Jornada gratuita, vigilando toda la reglamentación y la normatividad vigente.

Ante cualquier duda, podrán comunicarse al número telefónico: (951) 501 50 50 extensiones 1820 y 1822, o bien, al número telefónico de celular: 951 217 22 87.

El Centro de Rehabilitación Integral DIF Bienestar y Cuidados se ubica en la avenida Emiliano Zapata número 1120, colonia Jerusalén de Santa Cruz Xoxocotlán.

