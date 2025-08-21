Fortalece Fiscalía de Oaxaca procesos de procuración de justicia con diplomado para 134 Ministerios Públicos

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Durante la entrega de reconocimientos a quienes concluyeron el diplomado Formación Avanzada para El Fortalecimiento de la Actuación del Ministerio Público, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla dijo que estos procesos formativos tienen el objetivo de elevar los estándares de trabajo, reducir los errores procesales y, sobre todo, garantizar que cada persona que acuda a la institución encuentre una atención pronta, transparente y respetuosa de su dignidad que les permita acceder a la justicia.

Al poner en práctica este tipo de actualizaciones, se refleja en la efectividad de la Fiscalía de Oaxaca, pues se incrementó un 46% en número de vinculación a proceso, de diciembre de 2024 a julio 2025.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que la institución tiene un compromiso continuo que es clave para brindar un servicio eficiente pues, una procuración de justicia más eficaz demanda profesionales que no solo dominen el marco jurídico, sino también que apliquen herramientas de análisis novedosas en su labor diaria.

Añadió que, este diplomado de alta formación busca brindar a Agentes del Ministerio Público, Agentes Estatales de Investigación, peritas y peritos herramientas que les permitan realizar sus labores con mayor especialización, además es un proceso que acompaña las acciones de fortalecimiento institucional, las cuales están enfocadas en colocar en el centro de las acciones a las víctimas.

Rodríguez Alamilla puntualizó que este diplomado está enfocado en dar herramientas para profundizar en la teoría del caso, las etapas del proceso penal, poniendo especial énfasis en las habilidades de litigación, interrogatorio y contrainterrogatorio.

El Fiscal de Oaxaca destacó y reconoció el esfuerzo de las 134 personas participantes, quienes también recibieron formación que les permite fortalecer la perspectiva de derechos humanos, género, así como en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, las cuales son herramientas indispensables para fortalecer los procesos de procuración de justicia.

Por su parte, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, resaltó la colaboración interinstitucional que se construyó para realizar este proceso formativo, el cual está diseñado para que las y los servidores públicos tengan los elementos suficientes para realizar sus actividades con mayor profesionalismo y mejores resultados.

Mientras que el director del Instituto de Formación y Capacitación de la Fiscalía, Juan Pablo Morales García, sostuvo que este diplomado responde a la necesidad de profesionalización continua que demanda la práctica jurídica de una institución como la FGEO, la cual exige que quienes forman parte de los procesos de procuración de justicia reciban actualizaciones continuas sobre distintas técnicas jurídicas que les ayude a realizar un trabajo más eficiente y justo.

