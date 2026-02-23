Ray Chagoya fortalece el Área de Barridos con nuevo equipamiento para mantener limpia la capital (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Con el objetivo de fortalecer la limpieza y el orden en la capital, el Presidente Municipal, Ray Chagoya encabezó la entrega de equipamiento al personal del Área de Barridos de la Secretaría de Servicios Vecinales.

Durante el evento realizado en la Base 2 de Barridos, se dotó de herramientas y materiales de trabajo al personal sindicalizado, en coordinación con el Sindicato Independiente 3 de Marzo, reafirmando el respaldo institucional a quienes diariamente recorren calles, avenidas y espacios públicos para mantener la ciudad en condiciones óptimas.

Se realizó la entrega simbólica de equipamiento a trabajadoras del área, así como un mensaje del presidente municipal, quien reconoció la labor del personal de barrido como pieza clave para consolidar una ciudad limpia y segura.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo los servicios públicos, respaldando a las y los trabajadores que hacen posible la imagen y el orden de Oaxaca de Juárez, y avanzando en la construcción de una capital más limpia y segura para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir