Muerte del Mencho en la prensa mundial: presión de EEUU y preocupación europea (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. La muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo impactó el tablero interno de seguridad en México. Desde el exterior, el episodio fue interpretado como un punto de inflexión en la relación bilateral con Estados Unidos y como confirmación de que la crisis de violencia mexicana tiene implicaciones globales. La narrativa internacional no se concentró únicamente en la caída del capo, sino en el contexto político y estratégico que la rodeó.

En Estados Unidos, la agencia Reuters publicó una exclusiva que marcó el tono: un grupo liderado por militares estadunidenses habría colaborado en tareas de inteligencia para ubicar al jefe del CJNG. El reporte, basado en fuentes oficiales, subrayó el carácter binacional del operativo. No se trató solo de una acción mexicana, sino de una operación con respaldo estratégico desde Washington.

Textual, la agencia indicó: “El Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, que involucra a varias agencias del gobierno estadunidense, se lanzó formalmente el mes pasado con el objetivo de mapear las redes de miembros de los cárteles de la droga en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, dijeron funcionarios estadunidenses”.

Esa revelación fue leída en clave política. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en endurecer la política hacia los cárteles mexicanos, promoviendo su clasificación como organizaciones terroristas extranjeras y demandando resultados más contundentes. La muerte del Mencho ocurre bajo esa presión explícita.

En la cobertura de The New York Times y The Washington Post, el énfasis no estuvo solo en el personaje abatido, sino en la transformación de los cárteles en estructuras con capacidad armada, control territorial y efectos desestabilizadores que trascienden fronteras. Ese cáncer hizo metástasis en terrorismo.

Tanto el Post, como la agencia teutona DW, coinciden en que el nuevo grupo de inteligencia -que México autorizó a ingresar apenas en enero-, “trabaja regularmente” con el Ejército Mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa las operaciones estadounidenses en ambos países”.

El lenguaje empleado por estos diarios es revelador: el debate dejó de girar exclusivamente en torno al narcotráfico y comenzó a incorporar categorías asociadas a terrorismo y seguridad nacional. Esa combinación —operativo con cooperación militar, presión política y advertencias de seguridad— proyecta una imagen de México como frente activo de una amenaza hemisférica.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos y algunas de sus autoridades como el subsecretario de Estado, Christopher Landau, reiteraron llamados a sus ciudadanos en México para extremar precauciones ante posibles brotes de violencia tras la muerte del capo.

En Europa, la lectura no fue menos significativa. El País destacó el impacto regional del CJNG y el alcance transnacional de sus redes. Le Monde contextualizó el episodio dentro del debate sobre el tráfico de fentanilo y sus efectos en Estados Unidos. Por su parte, la británica BBC puso el acento en la capacidad de los cárteles para desafiar al Estado mexicano y en los riesgos de una escalada violenta tras la muerte del líder.

En conjunto, la prensa internacional proyecta una imagen consistente: México no enfrenta únicamente un problema criminal interno, sino un fenómeno con implicaciones geopolíticas. La participación de actores estadunidenses en inteligencia, la presión pública de la Casa Blanca y el encuadre mediático que aproxima a los cárteles a la categoría de terrorismo consolidan esa percepción.

Los hechos comprobables son claros: el líder del CJNG murió tras un operativo de alto nivel; Reuters reportó apoyo estratégico estadunidense; y los principales medios de Estados Unidos y Europa enmarcaron el acontecimiento como un episodio con consecuencias más allá de las fronteras mexicanas.

La lectura internacional coincide en un punto: la caída del Mencho es relevante no solo por lo que significa para el crimen organizado, sino por lo que revela sobre la creciente internacionalización del combate a los cárteles.

México vuelve así a las primeras planas globales. No únicamente por la eliminación de un capo, sino porque el episodio confirma que la seguridad mexicana es, cada vez más, un asunto observado y debatido en las capitales del mundo.

Piezas sueltas

1. Aranceles: incertidumbre recargada

El vaivén comercial de Donald Trump vuelve a sacudir expectativas. Como advierte The Wall Street Journal, la anulación de varios aranceles por la Corte Suprema no despeja el panorama: el nuevo gravamen global de 15% mantiene la presión y abre interrogantes sobre cómo reaccionarán socios y legisladores en Washington. Para las empresas, es un respiro relativo; para la deuda estadunidense, un cálculo más complejo. El mensaje al mundo es claro: la política comercial de EE.UU. sigue siendo un factor impredecible.

2. Alerta en Mar-a-Lago

La seguridad en torno a Donald Trump volvió a encender focos rojos luego de que el Servicio Secreto abatiera a un hombre armado dentro del perímetro de Mar-a-Lago. El individuo, identificado como Austin Tucker Martin, de Carolina del Norte, portaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de gasolina. El episodio confirma que la protección del mandatario opera bajo protocolos de fuerza letal ante cualquier amenaza potencial, en un clima político que mantiene a las agencias federales en máxima tensión.

3. Soberanía en frío

La oferta de Donald Trump de enviar un barco hospital a Groenlandia fue respondida con un seco “no” por el gobierno local y por Dinamarca. Mientras Washington insiste en mostrarse como salvador sanitario, Copenhague recordó que su sistema funciona e incluso evacuó a un tripulante estadunidense para atenderlo en Nuuk. En el Ártico, la ayuda también es política: Groenlandia deja en claro que no necesita tutela.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir