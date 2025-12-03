Ratifica TEEO violencia política por orientación sexual contra expresidente municipal de San Martín Peras (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 3 de diciembre. En Sesión Pública presencial, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), acreditó obstrucción al cargo y violencia política motivada por orientación sexual cometida en contra del expresidente municipal de San Martín Peras.

El Coordinador de ponencia, Edén Alejandro Aquino García, presentó el proyecto del Juicio de la Ciudadanía en el Régimen de los Sistemas Normativos Internos, identificado con la clave JDCI/03/2025, que fue promovido por el exedil.

Indicó que el asunto se resolvió en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa en el juicio federal SX-JDC-262/2025 en el que se instruyó emitir una nueva sentencia con perspectiva de orientación sexual, para ello, fue necesario desahogar pruebas con el acompañamiento de una persona intérprete en lengua mixteca.

“Entre las conductas analizadas se destaca, bloqueos, cierre del palacio municipal, agresiones físicas y discursos públicos estigmatizantes con contenido homofóbico. “El conjunto de pruebas videográficas, documentales y contextuales permite concluir que no se trató de conflictos administrativos aislados, sino de una violencia estructural orientada a deslegitimar su mandato, reforzando estereotipos de género y negando su derecho a ejercer el cargo en condiciones de igualdad”, apuntó.

Recalcó que, como medidas, el Tribunal ordenó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas brindar atención psicológica, apoyo psicosocial, asesoría jurídica e inscribir a la persona actora en el Registro Estatal de Víctimas.

Aquino García agregó que en la difusión de la sentencia se propuso publicar el resumen institucional en español y mixteco, en formato escrito y sonoro, en los estrados del Ayuntamiento, radio comunitaria y redes sociales.

“Reconocimiento público, el Ayuntamiento deberá realizar una sesión solemne de cabildo para reconocer la responsabilidad institucional, con lenguaje incluyente y respeto a la dignidad de la víctima. Capacitación obligatoria, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, deberá implementar un curso comunitario sobre género, diversidad sexual y prevención de violencia política, dirigido a autoridades municipales y ciudadanía”, finalizó.

Tras la aprobación por unanimidad de votos de lo expuesto, la magistrada presidenta del TEEO, Sandra Pérez Cruz, dio a conocer que se acreditó la obstrucción al ejercicio del cargo y la violencia política motivada por orientación sexual cometidas en agravio del expresidente municipal de San Martín Peras; y ordenó a las autoridades vinculadas que cumplan con lo dispuesto en el apartado de efectos de la sentencia en los términos establecidos.

