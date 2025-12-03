La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (11:30 h)

Alejandro Armenta Libera Nudos en Movilidad Vehicular

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Quienes a diario están al volante de una unidad motorizada, usuarios del transporte público y por ende conductores poblanos, tendrán mejor movilidad vehicular en las áreas conurbadas y la gran zona metropolitana.

Hacia ese propósito se encaminan proyectos y acciones del Gobernador Alejandro Armenta Mier, al perfilar que con infraestructura de calidad, se alcancen las condiciones adecuadas para que los desplazamientos vehiculares sean seguros y con la fluidez necesaria.

Son varios proyectos en proceso que se entrelazan, y que prometen ese beneficio al corto y mediano plazo.

Veamos. Ahí figura la Revista Vehicular que se dirigió a más de 34 mil unidades del transporte público entre autobuses y taxis. De las primeras se revisaron más del 50 % tanto en su estado físico, como en vigencias de permisos y concesiones, junto con documentación de propietarios, concesionarios y choferes.

En esta Revista el Gobierno del Estado dejó de percibir más de 45 millones de pesos por cancelación de deudas, cero costos en trámites claves, e incluso, en ampliación de vigencia de permisos de 7 a 10 años, además de apoyar financiamientos para renovar unidades.

En el servicio de taxis ejecutivos, se trabaja en regularizar las plataformas en renglones de seguridad social para más de 10 mil conductores y la actualización de contratos. Se agrega la prohibición de “taxis piratas” y se endurecerán multas a unidades con placas foráneas que participan en “arrancones”.

Está encausado el Cable Bus que al inicio tendrá 4 líneas y 6 terminales. Se crearán 5 corralones: en la ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo, cuya esencia es cobrar cuotas bajas a conductores para librarlos de altos costos que les fijan las mafias que operan corralones y grúas, por arrastre de unidades y días de estancia en esos lugares.

En el objetivo de mejorar la movilidad vehicular, se vienen proyectos como ampliar las supercarreteras Puebla- Amozoc, Puebla-Atlixco con extensión a -Izúcar de Matamoros. Seguro que habrá apoyo del Gobierno Federal, pero se advierte que con ellas habrá fluidez en el desfogue vehicular a los cuatro puntos cardinales y a diversos estados vecinos, además de la repavimentación de todas las entradas a Puebla.

Fortalecer la movilidad vehicular a ese nivel abrirá oportunidades de inversión y progreso en decenas de municipios.

Con lo descrito en materia de movilidad vehicular, ya se dibuja entonces cómo cerrará el año el Gobierno Estatal. Pero se anticipa que en cuanto los proyectos se concreten y se concatenen unos con otros, se dará la deseada movilidad vehicular por las mejores condiciones viales y operativas.

De ahí vendrá el alivio que para sus traslados necesitan los usuarios, en su diario trabajo en empresas, escuelas, hospitales, industrias, prestadores de servicios y demás.

M E M O R A N D U M

AGUA

En momentos en que se discute la Ley de Aguas Nacionales, donde uno de los puntos más álgidos es que las concesiones agrícolas no se usen por la industria embotelladora del líquido, ni que los concesionarios saquen ganancias adicionales, trasciende en Puebla que una empresa filipina –Manila Water- tiene pláticas avanzadas para comprar casi el 75 % de las acciones de la empresa Agua de Puebla.

Las empresas hacen negocios. Una tiene el producto y la otra se interesa en su compra para su explotación.

Aquí sobra la pregunta de por qué los poblanos tendrían que pagar el consumo de agua potable a una empresa de lejano país. Allá, tal vez no consideren que el agua es un derecho humano y no una mercancía, como aquí se repite una y mil veces más.

Lo que no cesa en Puebla, es el desgate por desprivatizar el agua.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir