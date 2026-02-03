¿Quién es Trevor Noah, presentador de los Premios Grammy que está en polémica tras señalamiento de Trump por caso Epstein? (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. El posicionamiento de Trump se presentó luego de que Trevor Noah, presentador de los Grammy, lo vinculó con el pederasta multimillonario Jeffrey Epstein, cuyo caso se encuentra nuevamente bajo los focos de atención ante la publicación de millones de nuevos archivos por el Departamento de Justicia.

“Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto MC, y a demandarlo por un dineral”, escribió Trump a través de Truth Social.

A raíz de este conflicto, en MILENIO te explicamos quién es Trevor Noah y por qué se encuentra en medio de la polémica.

​Anfitrión de los Premios Grammy por seis años

Trevor Noah es un reconocido comediante, escritor, productor, comentador político y presentador originario de Johannesburgo, ciudad de Sudáfrica en la que nació el 20 de febrero de 1984.

Posee ascendencia suiza y alemana por parte de su padre, Robert, mientras que su madre, Patricia Nombuyiselo, es xhosa, un grupo étnico bantú de Sudáfrica.

La carrera de Noah inició a sus 18 años en su país natal, pero alcanzó un alto grado de popularidad cuando comenzó a colaborar en programas de Estados Unidos y Reino Unido.

En 2015 se unió al programa de noticias satírico The Daily Show, de Comedy Central, donde destacó como presentador por siete años.

Durante dicho tiempo, específicamente en 2018, Noah fue nombrado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Noah, quien ha reconocido públicamente padecer Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), se convirtió en anfitrión de los Premios Grammy en el año 2021. Este 2026 fueron sus últimos galardones dirigidos, hizo público la noche del domingo.

El comentario de Trevor Noah que desató la molestia de Donald Trump

Uno de los momentos más polémicos de los Premios Grammy se presentó luego de que la cantante y compositora estadunidense Billie Eilish ganó la categoría de “Canción del Año” por Wildflower.

Tras su victoria, Trevor Noah declaró:

“Wow, ese es un Grammy que cualquier artista quiere, casi tanto como Donald Trump quiere a Groenlandia”

El comediante continuó la conversación entorno al presidente estadunidense, pero en esta ocasión en relación con el caso de Jeffrey Epstein.

“Lo que tiene sentido, o sea, ahora que la isla de Jeffrey Epstein no existe, necesita un nuevo lugar para pasar el rato con Bill Clinton. Ya les dije que es mi último año conduciendo. ¿Qué van a hacer al respecto?”, concluyó.

El hecho no pasó desapercibido por Donald Trump, quien rechazó las acusaciones entorno al caso de Jeffrey Epstein y comparó a Trevor Noah con el también comediante y presentador Jimmy Kimmel.

“Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!! No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein, ni cerca, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos”, escribió.

El líder del país de las barras y estrellas también calificó a Trevor Noah de “un completo perdedor” y advirtió que “más vale que aclare los hechos, y que los aclare rápido”.

“¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!”, agregó.

​​Los otros comentarios polémicos de Trevor Noah

Trevor Noah realizó otro tipo de comentarios que provocó diversas reacciones en redes sociales durante la noche. Uno de ellos fue en relación con el cantante Justin Bieber, quien interpretó su tema Yukon vistiendo únicamente ropa interior sobre el escenario.

Al respecto, Noah comentó:

“Un movimiento en falso… y habríamos tenido que ponerlo en OnlyFans”.

El presentador también causó polémica luego de señalar que Nicki Minaj no se encontraba presente en la premiación, esto a raíz de su reciente reunión con Donald Trump en un evento político en Washington, D.C., en el que se declaró la “fan número 1” del mandatario.

“Hombre, está todo el mundo aquí, (…) Nicki Minaj no está aquí, ella aún está en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo asuntos muy importantes”, declaró.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir