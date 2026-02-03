Sin Límites: Prepara Arzobispo una reunión religiosa en abril: Raúl Torres Salmerón (18:00 h)

*Encuentro de Piedad; mejor trato en el ISSSTE; desazolve del drenaje; Copa FIFA en Puebla

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. El Arzobispo de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa encabezó una reunión de programación y preparación del LXI Encuentro Nacional de Piedad Popular y Santuarios 2026, que se llevará a cabo en la Arquidiócesis de Puebla del 20 al 24 de abril próximo.

El encuentro tendrá como lema: Jesús Sintió Compasión al Ver a una Madre con su Hijo Único Muerto, como dice un versículo del Evangelio de San Lucas (cf. Lc 7, 13-15).

La reunión fue para avanzar en la organización y desarrollo del tema central, con reflexiones sobre la piedad popular y los santuarios como lugares de formación y promoción de los valores humanos y cristianos.

El LX Encuentro fue del 5 al 9 de mayo de 2025 en la Arquidiócesis de Hermosillo, Sonora. El evento pastoral reúne a rectores de santuarios y encargados diocesanos para fortalecer la evangelización, la religiosidad popular y la atención pastoral en estos lugares de fe

MEJOR TRATO EN EL ISSSTE

Personal de la Unidad de Atención al Derechohabiente de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Puebla visitará 40 consultorios, unidades, clínicas y clínicas hospital del estado, con el objetivo de supervisar que el servicio que se brinda a la derechohabiencia sea respetuoso, humano, igualitario, equitativo y no discriminatorio.

El titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social en Puebla Owen Pérez Barajas, informó que se han visitado las Unidades de Medicina Familiar (UMF), del Instituto Nacional de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las unidades de México 68, Chignahuapan, Xicotepec de Juárez, Zacatlán, Tepeaca y Cholula, así como los Consultorios de Atención Familiar (CAF), en las colonias Reforma Sur y Huejotzingo y la Clínica de Medicina Familiar en San Martín Texmelucan, donde se atiende a un total de 56 mil 229 personas afiliadas.

El funcionario informó que la instrucción es realizar de manera permanente visitas a las unidades médicas para garantizar que se brinde un trato digno y humanizado a la derechohabiencia, además de trabajar de forma coordinada con la Subdelegación Médica y de Administración.

AGUA DE PUEBLA SE PREPARA

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red del drenaje y alcantarillado, y prevenir encharcamientos e inundaciones en la próxima temporada de lluvias, Agua de Puebla realiza de manera permanente trabajos intensivos de limpieza, desazolve, mantenimiento y rehabilitación en la infraestructura subterránea de la ciudad.

Para este año 2026, la meta de desazolve supera los 2 mil kilómetros de tuberías de la red de drenaje, accesorios pluviales y residuales, así como la rehabilitación y fabricación de más de 500 rejillas, contando con el equipo técnico y humano para los trabajos de mantenimiento mediante 14 Unidades Hidroneumáticas, 12 Cuadrillas de mantenimiento y 1 de video inspección, 3 Equipos de cámaras rápidas y 8 Estaciones Meteorológicas.

Actualmente trabaja en la limpieza de las principales vialidades de la ciudad como calzadas, avenidas y Bulevares, así como pasos a desnivel, nodos, pasos inferiores y distribuidores viales y zonas aledañas a mercados, adicional a los 26 puntos de riesgo que atiende Agua de Puebla, como parte del Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos Tláloc, el cual coordina el Ayuntamiento de Puebla en temporada de lluvias.

Agua de Puebla exhorta a la ciudadanía a no arrojar basura en las calles, coladeras y rejillas y barrer el frente de sus viviendas, ya que los residuos sólidos son la principal causa de obstrucciones que provocan encharcamientos e inundaciones. El cuidado del drenaje es responsabilidad compartida.

COPA FIFA EN PUEBLA

La empresa Coca-Cola Company invita a la afición de México a ver el trofeo más deseado del mundo previo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 26. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, llegará a México el 26 de febrero, dando a los fans la oportunidad de ver de cerca el trofeo más codiciado del fútbol: el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

Este año, el Tour ofrece a los aficionados la increíble oportunidad de experimentar la emoción y conexión del fútbol de cerca, expuso Mickael Vinet, Vicepresidente Global de Assets, Influencers & Partnerships, The Coca-Cola Company.

La Copa, durante su recorrido global realizará 75 paradas, a lo largo de más de 150 días de gira. En México, visitará 10 ciudades durante 26 días. En Puebla, se exhibirá los días 18 y 19 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones.

En fin, como dice la copla flamenca:

El ser pobre no es deshonra

ni mancha ningún linaje.

Jesucristo vino al mundo

pobre y sin calor de nadie.

raultorress@hotmail.com

