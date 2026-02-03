La presidente, preocupada: Alfredo Brena (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. Para la presidente Claudia y la 4T, todo iba muy bien, en su plan de consolidar la dictadura, hasta que apareció Donald Trump, en su 2º mandato al frente de la Unión Americana.

Ni en sus peores pesadillas el ex presidente Amlo, pudo haber imaginado que si Trump regresaba a la Casa Blanca, iba a dar al traste con los planes dictatoriales de la 4T. Hoy, a unos días de haber cumplido su primer año de regreso como presidente de USA, Trump, hace que se tambalee la 4T.

Lo de Trump con la presidente Claudia, no es nada personal, solamente son negocios. El presidente Trump, solamente está sobre la ruta de recuperar la hegemonía estadounidense en el continente, desgraciadamente, para la 4T, el populismo latinoamericano es el contrincante, en los planes de Trump.

A estas alturas del partido, la narrativa que llevó al fanatismo a los becarios electorales, se está acabando en un brutal choque con la realidad. Las arengas mañaneras, han ido perdiendo fuerza y se empieza a imponer la cruda realidad de México.

La otrora sonriente y decidida presidente Claudia, se ha tornado en una persona insegura, irascible, que lo más dramático es que ha ido perdiendo credibilidad. Ya no se pueden tomar en serio sus palabras, ha perdido credibilidad y la narrativa se está acabando.

El supuesto hecho de que el presidente de USA, le pidió que ya no le enviara petróleo a Cuba, y que ella hubiera accedido, según la versión Trump. Y que esa versión haya sido tácitamente negada por la presidente de México, en declaraciones anteriores, pero, que en la realidad resulta que; ¡ya no se le está enviando petróleo a Cuba! Deja muy mal parada a la presidente Claudia.

A Nicolás Maduro lo aprehendieron los estadounidenses, no por ser un dictador, que lo era, sino por narcotráfico y terrorismo. Ese es el peligro que encierra la campaña contra el terrorismo latinoamericano, para la presidente Claudia y toda la 4T.

Los argumentos que han constituido la narrativa de la 4T, se han ido desmoronando. Primeramente se dijo que necesitaban la mayoría absoluta en las Cámaras para cambiar la Constitución, la obtuvieron y cambiaron la Constitución. Acto seguido se dijo que el Poder Judicial tenía que ser electo por el pueblo, y también lo consiguieron, nada más que aquí aparecieron los peros.

México, que desde 2018, está en nulo crecimiento económico, solamente comparado con Haití, ahuyentó a la inversión de forma definitiva, al no poder ofrecer certeza jurídica a las empresas nacionales e internacionales.

Esta es la causa exacta del negro panorama económico de México: sin inversión, no hay crecimiento. Y esto no se le puede atribuir a los aranceles que les aplica Trump a todos los países del mundo, no nada más a México.

La presidente Claudia, no quiso asistir al Encuentro de Davos, Suiza, por una simple razón: en este foro económico mundial, solamente se habla de hechos con las cifras en la mano, en este foro no es posible mentir como en Las Mañaneras.

Luego entonces, no existía la mínima posibilidad de exponer a la presidente Claudia a un ridículo mundial, dado que México no es sujeto de interés para los inversionistas internacionales, por su falta de certeza jurídica.

Además, ahondando en esta cuestión de apariciones internacionales, tenemos que aceptar que la presidente Claudia, no habla inglés. Y eso es una realidad que no se puede ocultar, aunque ella presuma que habla en privado con el presidente Trump. Tendrá, si acaso una conversación con Trump, pero, con interprete de por medio. Otra decepción de la 4T.

México ha tenido presidentes con grado de doctorado:

Carlos Salinas (Presidente de México 1988-1994), doctorado en Harvard.

Ernesto Zedillo (Presidente de México 1994-2000), doctorado en Yale.

Ambos hablan perfectamente el inglés

La presidente Sheinbaum, presume doctorado en Berkeley. Pero no habla inglés ¿Cómo está eso? Esta es otra de las mentiras de la 4T.

Los hechos han ido demoliendo la narrativa de la 4T, de 2018 a 2024 con López Obrador, y del 2024 a la fecha con la presidente Claudia. Los argumentos que sostenían el fervor de la 4T han ido cayendo por el peso de la realidad.

Pero que quede claro: a Maduro lo apresaron, por ser el jefe de un Cártel Narco Terrorista, no por ser un dictador. Luego entonces, el temor de la presidente Claudia, no es que los gringos vayan a apresar a cualquier Narco Terrorista, ya sea narco o político, sino que vayan a venir por el verdadero jefe del Cártel que patrocina a la 4T y que inunda de fentanilo a los Estados Unidos.

