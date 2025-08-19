¿Quién es José Antonio Cruz Medina, el nuevo fiscal coordinador en Michoacán cercano a García Harfuch? (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo fiscal coordinador, una figura que llega con amplia trayectoria en seguridad y con vínculos cercanos a Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El titular de la Fiscalía en Michoacán, Carlos Torres Piña, fue el encargado de entregar el nombramiento oficial, acompañado de la presentación del currículum de Cruz Medina.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla también respaldó la designación, destacando que esta incorporación busca fortalecer la seguridad en la entidad.

¿Cuál es la trayectoria de José Antonio Cruz Medina en seguridad?

Cruz Medina cuenta con una larga experiencia en el ámbito policial y de procuración de justicia.

Antes de asumir como fiscal coordinador, se desempeñó como subsecretario de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Su carrera ha incluido distintos cargos en los últimos años:

Oficial de la Guardia Nacional entre 2020 y 2022 .

. Coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad en Baja California de noviembre de 2019 a abril de 2020 .

. Director general de Operaciones Técnicas de la División de Investigación de la Policía Federal de 2017 a 2019 .

. Oficial de la Policía Federal desde 2007, donde estuvo encargado de coordinar investigaciones de campo sobre delitos de alto impacto, especialmente en la Gendarmería.

A nivel internacional, Cruz Medina ha participado en espacios relevantes como la Cuarta Reunión Trilateral sobre Trata de Personas con Estados Unidos y Canadá, además de foros especializados como la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas y la Mesa Redonda México-Estados Unidos sobre Tráfico de Armas.

También cuenta con entrenamientos realizados en el FBI en México.

Reconocimientos y formación académica de Cruz Medina

En el ámbito académico, el nuevo fiscal coordinador es licenciado en Derecho por la Universidad Emilio Cárdenas.

Además, cuenta con un posgrado en Derecho Civil en la misma institución y una Maestría en Criminalística por el Instituto Azteca de Formación Empresarial.

Su desempeño profesional le ha valido reconocimientos, entre ellos una Mención Honorífica otorgada por la extinta Policía Federal.

¿Qué más sabemos del nuevo fiscal coordinador en Michoacán?

A pesar de su destacada carrera, se desconocen algunos aspectos de su vida personal. No se tiene información sobre la edad de José Antonio Cruz Medina, su lugar de nacimiento ni datos sobre su esposa o estado civil.

El nombramiento de Cruz Medina marca una nueva etapa en la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con el objetivo de reforzar la coordinación en seguridad en un momento clave para la entidad.

Su cercanía con Omar García Harfuch apunta a consolidar una estrategia conjunta en el combate a delitos de alto impacto y en la profesionalización de las instituciones de justicia en Michoacán.

