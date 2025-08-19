Develan telón “Ñúú Núndúva, Oaxaca” con el que se da inicio a los festejos del 116 aniversario del Teatro Alcalá (16:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Como un reconocimiento a diversos personajes que han dejado alguna huella en la entidad oaxaqueña, se llevará a cabo la develación del telón “Ñúú Núndúva” (“Oaxaca” en lengua mixteca), realizado por pintor mixteco José Luis García, con el cual se dará inicio este 19 de agosto los festejos por el aniversario 116 de su inauguración del teatro “Macedonio Alcalá”.

Entre otros oaxaqueños ilustres que han puesto en alto al estado y que fue plasmado a manera de un gran libro o códice en esta gran obra se puede apreciar y leerse los principales protagonistas del arte y la cultura oaxaqueña de ayer y hoy, ocupando un lugar central el compositor que da su nombre al Teatro y del vals que es el himno de Oaxaca (Dios nunca muere), don Macedonio Alcalá, y a su alrededor otras figuras cimeras como Eduardo Mata, Francisco Toledo, José Vasconcelos, Rufino Tamayo, Rodolfo Morales.

De esta manera el artista plástico originario de Huajuapan de León (1955) plasmó a diversas figuras emblemáticas del estado o que han dejado huella en la historia de la entidad.

El Teatro Macedonio Alcalá de la ciudad de Oaxaca comenzó a construirse en agosto de 1904 y se inauguró en septiembre de 1909, convirtiéndose en una joya arquitectónica y un espacio cultural para las bellas artes, considerado dentro de los recintos de su tipo más importantes del país.

Transcurridos 115 años, de ese acontecimiento de gran trascendencia para la vida cultural de Oaxaca, nuevamente el escenario del Teatro Alcalá se atavía con un segundo telón principal, con dimensiones de aproximadamente 13.5 por 7.5 metros de alto pintado al óleo y técnica mixta, carmín de grana cochinilla, azul añil, azul maya sobre lino de grano medio, ahora del pintor mixteco José Luis García, creador de numerosas obras, principalmente murales, esculturas y lienzos en grandes formatos que se exhiben en espacios culturales de México y el mundo.

Para la realización de esta obra fue necesario de 18 meses de trabajo, con un equipo de trabajo de 11 asistentes por parte del pintor, lo cual fue posible gracias a la magnánima generosidad de un grupo de mecenas decididos a velar y a sumar para poder preservar la historia cultural de Oaxaca y seguir poniendo el nombre del estado y sus artistas por todo lo alto. Dentro de ellos destacan la Dra. María Isabel Grañén Porrúa, Don Alfredo Harp Helú, Don Salvador Flores Concha de Chocolate Mayordomo, Doña Sonia González, Don Francisco Tapia, arquitecto Esteban San Juan con su equipo del teatro Macedonio Alcalá.

Hay que recordar que el Teatro Alcalá, que en un principio se llamó Teatro Casino “Luis Mier y Terán”, más tarde, “General Jesús Carranza” en la época de la Revolución; dos décadas más adelante en los años 1930, en honor al músico y compositor mexicano autor del vals «Dios nunca muere», se le nombró “Macedonio Alcalá”, el cuál en su inauguración se ornamentó con la develación de un primer telón principal de boca escena realizado por los maestros Albino Mendoza, José Cabrera, Trinidad Galván y los famosos hermanos Tarazona, artistas valencianos, con la temática de las bellas artes en la antigua Grecia.

Esta noche, a partir de las 19 horas, la magnífica obra del artista mixteco lucirá en todo su esplendor con un programa inmejorable, con la participación de la Prima Ballerina Internacional Elisa Carrillo en la danza, de la maestra Lila Downs en el canto y del Ensamble de Valles Centrales, dirigido por el maestro César Delgado en la música.

Además de la presencia de integrantes de la comunidad artística del estado y nacional.

