Sin Límites: Fracasa la Combi eléctrica de la VW: Raúl Torres Salmerón (16:00 h)

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. El ID. Buzz, nombre de la furgoneta de la empresa Volkswagen, suplente de la famosa y tradicional Combi, que sería un vehículo de recuperación, ha fracasado por el alto precio y la falta de conocimiento del mercado de Estados Unidos.

Hace más de 10 años, Volkswagen fue esencialmente la marca de importación original en EU en la era moderna, pero su dominio del mercado estadounidense alcanzó su punto máximo con el Beetle original.

Ahora, el problema estadounidense de VW vuelve a asomar la cabeza con el ID. Buzz, que no logra captar el corazón, la mente, el dinero de EU y ahora en menor medida por los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump.

Los permisionarios de VW comentan: “Cuando se congregan multitudes alrededor de uno y les dices que cuesta unos 70 mil dólares y ofrece solo 375 kilómetros de autonomía, pierden el entusiasmo rápidamente. Como resultado, las ventas no han sido muy buenas. Solo se entregaron mil 900 unidades en el primer trimestre de este año 2025 y ha estado bajo una orden de suspensión de venta desde mayo”.

El prototipo cautivó a todos cuando se estrenó en 2017, pero el ID. Buzz no salió a la venta en EU hasta 2024 y ahora que llegó, se enfrenta a una desaceleración de los vehículos eléctricos, el fin de los créditos fiscales para el arrendamiento y a los aranceles del Gobierno.

Todo empieza por el escándalo de fraude de diésel de VW en la década de 2010. Se acabó la popularidad de los de los vehículos divertidos y asequibles. Hacerlos eléctricos ayudaría a disipar el hedor del escándalo de las emisiones. Pero no fue así.

Al igual que otros fabricantes de automóviles occidentales, VW ha ido perdiendo terreno en el mayor mercado mundial de coches nuevos ante empresas chinas más nuevas y de origen local que pueden satisfacer mejor los gustos locales.

ID BUZZ NO COMPLIÓ EXPECTATIVAS

El esperado relanzamiento eléctrico del icónico microbús de Volkswagen, el ID. Buzz, no ha cumplido las expectativas en el mercado estadounidense. Se trata del vehículo que suplió a la exitosa camioneta Combi.

Fue lanzado con bombos y platillos como el vehículo eléctrico insignia estadounidense de la marca VW, el vehículo ha tenido dificultades debido a su precio elevado, los contratiempos derivados de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea y un retiro del mercado de alto perfil.

Las ventas han estado significativamente por debajo de las previsiones desde su debut, informa el periódico norteamericano Wall Street Journal, con las siguientes consideraciones:

-Presentado en California en 2023, el ID. Buzz buscó capitalizar la nostalgia por la furgoneta clásica, la Combi de VW, a la vez que apoyaba la estrategia global de electrificación de la compañía

-Sin embargo, su precio base de 70 mil dólares, un millón 300 mil pesos mexicanos, lo posicionó como una oferta de lujo, alejando a un grupo demográfico clave y pretendía mostrar cómo los fabricantes de automóviles tradicionales pueden revivir modelos clásicos para atraer a los compradores modernos de vehículos eléctricos y al mismo tiempo, reducir las emisiones.

-Los aranceles de la administración Trump a los autos europeos han aumentado los costos y limitado la competitividad. Para agravar estos desafíos, un retiro prematuro por motivos de seguridad mermó la confianza del consumidor.

-Su bajo rendimiento pone de relieve la dificultad de equilibrar la asequibilidad, la sostenibilidad y la tradición de la marca en la transición a la movilidad eléctrica.

-Se espera que VW reevalúe su estrategia de vehículos eléctricos en EU, con posibles ajustes en los precios, la localización de la producción para evitar aranceles y el marketing para ampliar el atractivo. La empresa puede enfrentar una creciente presión de los competidores que ofrecen opciones de vehículos eléctricos más asequibles.

-El resultado de las actuales negociaciones comerciales entre EU y la Unión Europea y las elecciones estadounidenses de 2026 podrían influir en las condiciones futuras del mercado de los vehículos eléctricos europeos.

FORD, EL NUEVO MODELO T

Mientras tanto, la empresa norteamericana Ford, asegura que está cerca de revolucionar la producción de automóviles por segunda vez en su historia y es que la compañía promete que, con el ensamblaje del Momento Modelo T, el antiguo fue en 1908, llega una nueva manera de fabricar vehículos.

Ford propone autos cuya fabricación es más sencilla y económica. El primer modelo nuevo de la plataforma Vehículos Eléctricos (VE), podría significar un antes y un después en este mercado, en caso de que cumpla su promesa: Una camioneta eléctrica que, junto a la Ranger, se encuentra en el segmento de tamaño mediano y su precio será de 30 mil dólares, unos 562 mil pesos mexicanos.

La nueva Plataforma Universal EV y la camioneta mediana en 2027 significa un cambio drástico en la metodología de Ford. El nuevo sistema incluye una modificación en la manera en la que se ensamblan los distintos conjuntos para hacer más sencillo el trabajo de los empleados y promete mejorar la calidad y los costos.

Si todo sale según lo planeado, Ford estima que la fabricación de la nueva camioneta sería hasta un 40 por ciento más rápida que la de los vehículos ensamblados actualmente en Louisville.

El nuevo Modelo T será una camioneta mediana, de 4 puertas con más espacio para pasajeros, un maletero amplio, rápida como un Ford Mustang y el motor de 4 cilindros que promete llegar a 96 kilómetros por hora en 5 segundos.

El Director de Ford, Jim Farley, declaró el pasado lunes 11 de agosto en la planta de ensamblaje de Louisville: “No puedo asegurarles con total certeza que todo saldrá bien. Los esfuerzos previos de los fabricantes en EU por ensamblar autos asequibles han fracasado, por lo que esta es una apuesta. Hay un riesgo”.

En fin, como escribió Luis G. Urbina (México, 1864-1934), en su poema Ave Cesar:

Yo entré a la lid intrépido y gozoso.

Los muertos te saludan, dije al mundo.

Miré a las fieras; me sentí coloso:

Luché; me hirió la duda en lo profundo,

y entre el polvo del carro victorioso,

ya ruedo por la arena, moribundo.

raultorress@hotmail.com

