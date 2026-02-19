“Alito” a calzón quitado Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. La sesión en el Senado aún no comenzaba. Alito Moreno se dirigió a su escaño para pasar lista y regresar a sus oficinas. Me acerqué en busca de una declaración. Me tomó del brazo y me dijo “vente.”

Tenía ganas de hablar y fuerte. No en off the record (fuera de grabadora) sino a calzón quitado. La declaración acabó en entrevista de casi una hora.

Apenas nos sentamos en las oficinas del PRI empezó a hablarme de López Obrador y “sus ocurrencias”.

“Era –dijo– una gente sin capacidad para gobernar. No le entendía a la economía global. Era de otro siglo. No tenía plan de gobierno.

“Puras ocurrencias como las pinches obras faraónicas corruptas del Tren Maya, el Tren Interoceánico. Todo eso te muestra lo que es Morena: ineficiencia, corrupción, pacto con el crimen organizado.

“¿Cuándo habías visto en el país drones, bombas, coches bomba, minas? Ni en Gaza, ni en Siria. Hay una enorme descomposición en México”.

De allí saltó al tema del “impresentable patán” de Marx Arriaga, el recién corrido ex director de Materiales Educativos de la SEP. Se atrincheró más de 80 horas en sus oficinas, alegando que no había recibido el oficio que lo destituyó.

Dijo de Marx Arriaga:

“Es un idiota que destruyó el modelo educativo mexicano, a pesar de la oposición de padres y madres de familia a eso que llaman la Nueva Escuela Mexicana”.

Y amplió sus críticas frente al gobierno de Morena:

“El sarampión. Es un tema de prevención. Ahorita hay vacunas, pero no hicieron ninguna prevención. No hay medicamentos.

“El crimen organizado está desbordado. Una pésima imagen de México en el exterior.

“Los de Morena se pelean para ver quién es el más arrastrado, el más lacayo, el más lamebotas de López Obrador. Ésa es la pelea.

“Lo que tienen los de Morena es que aparte de corruptos, narco-políticos, son cínicos. Hay que proteger y no pasa nada. No sancionan un sólo acto de corrupción.

“Uno ve todos los funcionarios señalados en los actos de corrupción. Aparte son pendejos. Se exhiben entre ellos mismos. No lo hacen por transparentar la corrupción. Lo hacen por estúpidos.

“Si no hubieran corrido a Marx Arriaga ¿cuándo se hubieran enterado de que hay actos de corrupción?

“Los señalamientos a Mario Delgado y sus vínculos con Sergio Carmona (El Rey del Huachicol.) Lo denuncié hace dos años. Las denuncias están en la Fiscalía. Está acreditado.

“Hay audios donde el marino que asesinaron hace unos meses denunció la corrupción en los temas del huachicol fiscal.

“El crimen organizado va a estar presente en las elecciones, no tengas dudas. Te lo digo desde ahorita.

“No tengo bola de cristal, pero van a meter la revocación de mandato en el 2027 para que (la presidenta) pueda hacer campaña. A como de lugar quieren ganar la intermedia.

“Que sus representantes electorales sean los integrantes del crimen organizado güey, pues nada más dime.”

Alito habló alto y fuerte contra dirigentes del PAN y del MC que se oponen a la integración de un Frente Amplio Opositor. El priista dice que negarse a ello es respaldar a Morena.

Mañana publicaremos la segunda parte de la charla con el dirigente nacional del PRI.

***

Muchos pensarán que las palabras de Alito son exageradas, que emanan de un opositor que no es precisamente un santo. La realidad, sin embargo, no está alejada de lo que dice.

El crimen organizado hace de las suyas en varias regiones de México, sin que las autoridades muestren capacidad para evitarlo.

Ayer se supo del ataque armado a una familia en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato. ¿Saldo? Un muerto y diez heridos, ¡ocho de los cuales son menores!

“No hay justificación posible para un acto de esa naturaleza. La violencia lastima a menores de edad, a familias que se encontraban en un acto público”, lamentó el gobierno municipal, en un comunicado.

Otro icónico caso es el de los niños que se intoxicaron en el municipio de Huauchinango, Puebla, por comer tamales en la calle.

Los menores, cuyas edades oscilan entre los dos y los 11 años, fueron ingresados al hospital general de esa población.

Ya fueron dados de alta, salvo una niña de diez años que continúa hospitalizada y bajo observación médica, luego de que en los estudios toxicológicos ¡dieran positivo a Fentanilo!

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, tomó nota del asunto. Subió a su cuenta de X un mensaje en el que se lee:

“El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o eres de México, como dolorosamente muestra este caso.

“Tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Eso refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo”.

Un mensaje que refleja la inadmisible realidad del alcance de los traficantes de drogas, y la necesidad de que el gobierno mexicano multiplique esfuerzos para combatir al narco.

FIN.

