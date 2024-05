Qué te ofrecen los candidatos en los grandes temas: Daniel Molina (14:30 h)

REDES SOCIALES, POLITICA Y MAS

Oaxaca de Juárez, 5 de mayo.

Las propuestas de campaña se exponen a lo largo y ancho del país. Tiempo de ofrecer, que ofrecer no empobrece, pero seguramente no cumplir si mata ilusiones. Sin embargo, en la guerra y en el amor, dicen que todo se vale y en las campañas también.

Uno de los ofrecimientos más concurridos de los candidatos son la ayuda a adultos mayores. Esto en el programa de gobierno pensiones del adulto mayor, que se otorga a los mayores de sesenta y ocho años, que no tengan otro tipo de ayuda del gobierno.

Ahora, los candidatos se les ha escuchado que este tipo de programas continuaran, pero no dependerá del próximo presidente directamente; ya que esto se realizó con una reforma constitucional, que da el derecho a los mexicanos.

Así que, para lograr hacer un cambio en este tipo de programas, tendrá que pasar por la peregrinación parlamentaria para lograrse.

Y cómo de seguir prometiendo los candidatos no se cansan, está el ofrecimiento de mejorar de la atención médica. Este tema no es ningún secreto en cuanto a la eficiencia de la atención de salud pública, que desde la opinión del votante cada día va en deterioro. La construcción de nuevos hospitales, de darles continuidad a los que están desarrollo, atención especial a las mujeres y niños, cuidado de adultos mayores, acceso a hospitales privados de ser necesario, medicamentos sin falta y hasta tarjetas digitales para que todos tengan acceso a la salud. Así será el próximo sexenio, que gane quien gane la presidencia, superará a cualquier país del mundo en cuanto atención médica.

Una parte fundamental de la vida del ser humano es sentirse tranquilo y seguro juntos con los suyos; esto es algo necesario para mantener el bienestar. El tema de la seguridad, en varias regiones de nuestro país ya no es un tema menor y en voces de algunos especialistas, muy difícil de solucionar. Los candidatos en esta campaña, ofrecen solucionar algo que por lo menos los últimos tres sexenios se pudo hacer. Ahora, imagínense que hipotéticamente alguno de los elegidos por el voto lo lograra, seguramente sería el próximo nobel de la paz.

De los aproximados cien millones de registrados listos para votar, la mayoría son jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años, así que ahí está la decisión de los nuevos cargos públicos del país.

El fenómeno electoral reciente fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, con cerca de treinta millones de votos a favor. Un candidato que estuvo más de diez años de campaña, con un conocimiento claro de lo que es el país, visitando cada uno de sus municipios. Repetir un fenómeno, dejaría de serlo, así que el escenario será totalmente diferente en esta elección.

Por: Daniel Molina

