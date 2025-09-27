Liberan a 38 presuntos integrantes de la Luz del Mundo detenidos en Michoacán con armas (11:00 h)

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputarles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
¿Por qué liberaron a los integrantes de la Luz del Mundo?
Los liberados habían declarado que su misión era proteger a los líderes, templos y eventos masivos de la iglesia.
Sin embargo, el juez determinó que no había pruebas suficientes para acreditar la posesión ilícita de armas ni establecer que el grupo realizaba actividades criminales.
De acuerdo a información recabada, la Iglesia La Luz del Mundo ha estado bajo escrutinio internacional desde que su líder, Naasón Joaquín García, fue detenido en Estados Unidos en junio de 2019 por delitos como tráfico de personas y producción de pornografía infantil.
