Liberan a 38 presuntos integrantes de la Luz del Mundo detenidos en Michoacán con armas (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. En esta ciudad, un juez federal ordenó la liberación de 38 presuntos integrantes de la iglesia La Luz del Mundo, porque “la detención fue ilegal”.

Esa determinación fue tomada tras 12 horas de audiencia, donde se estableció que no hubo orden de cateo ni pruebas suficientes para justificar el arresto.

Detenidos en Michoacán tenían armas

Los religiosos fueron detenidos el pasado miércoles 24 de septiembre en el municipio de Vista Hermosa, con una pistola y 17 réplicas de plástico.

Los liberados son 37 mexicanos y un estadounidense, que posiblemente formaban parte de una guardia secreta de la referida iglesia.

El día de la detención, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que el grupo realizaba entrenamientos tipo paramilitar en un campamento improvisado.

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputarles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

¿Por qué liberaron a los integrantes de la Luz del Mundo?

Los liberados habían declarado que su misión era proteger a los líderes, templos y eventos masivos de la iglesia.

Sin embargo, el juez determinó que no había pruebas suficientes para acreditar la posesión ilícita de armas ni establecer que el grupo realizaba actividades criminales.

De acuerdo a información recabada, la Iglesia La Luz del Mundo ha estado bajo escrutinio internacional desde que su líder, Naasón Joaquín García, fue detenido en Estados Unidos en junio de 2019 por delitos como tráfico de personas y producción de pornografía infantil.

Tras las detenciones de los 38 hombres, no se descartó en ese momento que pudieran pertenecer al grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto porque los arrestos tuvieron lugar en él municipio de Vista Hermosa, donde tiene presencia importante el CJNG.

El hallazgo de un presunto campo de adiestramiento paramilitar, fue motivo de decoraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir