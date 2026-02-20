Fallece Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, a los 53 años (22:30 h)

Estados Unidos, 19 de febrero. Eric Dane, mejor conocido por su papel del Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció a los 53 años, tras un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), confirmó su familia a la revista People.

En 2024, el también intérprete del complicado padre Cal Jacobs en ‘Euphoria’, hizo pública su enfermedad conocida como enfermedad de Lou Gehrig, que lo sacó de los sets de grabación y deterioró su salud.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. La familia ha solicitado privacidad mientras atraviesan este momento difícil”, informaron sus familiares en un comunicado.

Tras revelar su padecimiento, Eric Dane se convirtió en un activista y defensor de otros pacientes con la misma enfermedad y trabajó con I Am ALS en legislación y recaudación de fondos para la atención e investigación sobre la ELA.

“He sido un libro abierto sobre ciertas cosas en mi vida. Esto es algo que me sentí obligado a compartir con la gente”, declaró Dane a medios estadounidenses y aseguró que su preocupación principal era cómo ayudar y ser útil y no lo que pensaran de él.

Eric Dane se casó con la actriz Rebecca Gayheart a quien conoció en los 2000 y tuvieron dos hijas, Billie Beatrice Dane, nacida en 2010 y Georgia Geraldine Dane, nacida en 2011.

Aunque en febrero de 2018, Rebecca presentó una demanda de divorcio por ‘diferencias irreconciliables’ nunca se formalizó y en marzo de 2025 ella solicitó la desestimación de la petición, por lo que acompañó al actor durante todo el proceso de su enfermedad aún casada con él.

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos voluntarios como caminar, hablar, tragar y respirar. Actualmente no tiene cura y la esperanza de vida suele ser de 3 a 5 años.

