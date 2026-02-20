Necesitamos una presidente fuerte: Víctor Sánchez Baños (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero.

Necesitamos una presidente fuerte

Morena como el PRD, se autodestruye

Tribus, no sacian su apetito de poder

Ni ultras, ni emisarios del peor pasado

2027, abre ventana al PRI y luego al PAN

Volaris vuelos de bajo costo a Puebla

Beltranena promete vuelos por 29 pesos

Confía IP en el gobierno de Armenta

Alerta presidencial, no es presidencial

Quedar bien con Palacio hace daño

Fitch mejor calificadora de América Latina

Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra.

Antonio Gala (1930-2023) Dramaturgo, poeta y novelista español.

A lo largo de varias décadas de ejercicio periodístico, hemos visto pasar presidentes de todo tipo y colores. Unos basados en al trivialidad de su físico o su “anti físico”, toman decisiones; otros enloquecidos por las mujeres, el cigarro y el alcohol; otros más, sometidos por la pasión del dinero y, los peores, por la suma de todos los defectos humanos.

Sin embargo, todos eran presidentes que controlaban el país y, sobre todo, a sus empleados. Sabían que el que manda en el país, no es el expresidente, ni los caudillos, ni los criminales, el quien porta la banda presidencial en esos momentos. Todos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quien demuestran lealtad al presidente en turno, legítimamente electo por el pueblo.

Con la llegada de Andrés López, las cosas empezaron a enturbiarse. La clase política pensó que había llegado la hora de una “revolución” para que llegara al “abordaje”, como viles corsarios, y saquear las arcas públicas, establecer derechos de piso a empresarios y comerciantes, así como el usar los puestos públicos como plataforma para humillar al pueblo que los llevó al poder.

A la salida del Peje, dejó en posiciones clave del Congreso a sus leales y cómplices. Estos, bajo el lema “es un honor estar con Obrador”, sólo obedecen a la palabra de su dios de pacotilla y creen que la actual presidente es empleada del que vive en La Chingada, Chiapas.

Lo peor de todo es que el mismísimo pejelagarto es el que estimula esos “chismes” y actúa en contra la legítima presidente de la República. Claudia no es “Juanito”, que lo sacrificó, a pesar de haber ganado las elecciones, para imponer en la entonces delegación de Iztapalapa, Clara Brugada.

Desde esa alcaldía se financió a los grupos extremistas de una aparente izquierda.

Las acciones de Alejandro Gertz, el próximo embajador de México en Reino Unido, así como de Jesús Ramírez Cuevas, el exvocero de AMLO; Marx Arriaga de contenidos educativos de la SEP; Adán Augusto, ex líder del Senado; Andrea Chávez, senadora que está obsesionada con ser candidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua, pese a hace runa onerosa precampaña, no debilitan a la Líder del Ejecutivo.

Dejan ver a una clase política de Morena que no entiende de principios morales, de honestidad y, sobre todo, de lealtad; mucho menos de democracia. Y, se entiende, aunque jamás se justifica. Personajes que en su vida han tenido para pagar la renta de la vecindad, ahora tienen para comprarle un depa a sus amantes y para tener camionetas blindadas y “machuchonas”, así como bolsillo rechonchos de dinero en efectivo. Eso lo defenderán hasta con la vida.

Es comprensible, bajo esos “principios” que no son ideológicos, sino de piratas del poder, la actitud de Marx Arriaga, de cuestionar a la presidente y a su titular de la SEP, por haber destituido del escritorio burocrático que ostento durante muchos años, tantos que sirvieron para daña a millones de niños que no tienen acceso a libros de mayor calidad, que los hechos por la basura izquierdista de la SEP.

A Adolfo Ruiz Cortines s ele atribuye la consolidación de la máxima autoridad presidencial, en el proceso de sucesión, dejando claro que no tenía que rendir cuentas ni explicaciones a sus secretarios de Gabinete, quien sería el “tapado” como se le decía a quien con la bendición presidencial sería el candidato a la presidencial para el siguiente sexenio.

La presidente toma la decisión y ningún funcionario de cuarta, como Marx, debe cuestionarlo. Son empleados de ella y ella es la que dará cuentas del resultado final de su gobierno.

PODEROSOS CABALLEROS

ARMENTA Y BELTRANENA: Al anunciar que las 12 nuevas rutas significan mayor atracción de inversión, más turismo, mayor movilidad laboral y mayor competitividad regional, el líder de Volaris, Enrique Beltranena, hizo una afirmación contundente de cómo ve el empresariado mexicano a la entidad que gobierna Alejandro Armenta: “Puebla es una de las economías con una fuerte vocación industrial, automotriz, agroindustrial, turística, cultural y académica. La inversión de Volaris va más allá de simplemente transportar, sino de proveer una conectividad aérea, lo que es un habilitador estratégico del desarrollo”. Por ello ofreció que hasta el 09 de marzo, las y los poblanos podrán acceder a precios que van desde 29 pesos en vuelos a Aguascalientes, Huatulco, Ixtapa, León, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y San Luis Potosí; así como a vuelos por 59 pesos a las ciudades de Houston, Los Ángeles y Nueva York, más su respectiva Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), para volar a partir del primero de junio de este 2026, para volar desde el aeropuerto de Hujotzingo. Así se apoya el turismo local e internacional y Volaris actúa con responsabilidad.

ALERTA PRESIDENCIAL: A quien se le ocurrió, por servilismo, a la alerta sísmica “ALERTA PRESIDENCIAL”, incurrió en un grave error. Para ese tipo de mensajes de previsión de desastres, no se debe involucrar a un político. Es un simple acto automático. No es la presidente la que emite la alerta. Es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, y lo opera el Centro de Instrumentación y ]Registro Sísmico A. C. (CIRES), una institución sin fines de lucro. En la CDMX, la difunde el Centro de Comando y Control el “C5” a través de altavoces de la ciudad. E n ello, el Servicio Sismológico, de la UNAM, no la opera, es sólo el responsable de reportar la magnitud y epicentro de los temblores, así como su monitoreo. Así, o más claro.

ESTADO POR ESTADO

BCS: Adán López, hasta en la sopa de todas corrupciones de Morena. Bajo el amparo del gobernador Víctor Castro, se armó una trama para desviar dinero a la campaña del que hasta unas semanas fuera el jefe del rebaño de Morena en el Senado, el tabasqueño Adán Augusto López. Por el simple deseo del virrey sudbajacaliforniano, se armó una red de Castro quería q1ue su secretario de gobierno y delfín de la gubernatura, en ese entonces, Homero Davis, fuera en la mancuerna con Adán, por órdenes del peje tropical, Andrés López Obrador. Así, la entonces directora del INVI, Fernanda Villarreal, ordenó a su tesorero Manuel Reyes entregar el dinero en efectivo, entre 2022 y 2023. Como este, ¿cuántos asuntos iguales de corrupción ordenó el pejelagarto para apoyar a sus “amiguis”?

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Por segundo año consecutivo Fitch Ratings recibió el reconocimiento como la mejor agencia calificadora de América Latina por los Global Banking Markets Awards 2026, un referente independiente que distingue a las instituciones que demuestran un liderazgo en el mercado innovación y capacidad de ofrecer información fundamental para la toma de decisiones.

