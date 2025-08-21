Proponen declarar el 2 de septiembre como el “Día de la Persona Migrante Oaxaqueña” (17:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 21 de agosto. Con el propósito de visibilizar la contribución histórica de las y los migrantes oaxaqueños, dignificar su experiencia y fortalecer los vínculos entre el estado y su comunidad de origen, los diputados Zeferino García Jerónimo y Benjamín Viveros Montalvo propusieron a la LXVI Legislatura Constitucional declarar el 02 de septiembre de cada año como el “Día de la Persona Migrante Oaxaqueña”.

En el contexto de la Sesión Ordinaria, García Jerónimo, quien preside la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales, remarcó que lo anterior representa una forma de reconocer el papel fundamental que desempeña esta población en la construcción social, económica y cultural no solo de Oaxaca, sino de las demarcaciones receptoras dentro y fuera del país.

“Este acto legislativo permitirá institucionalizar su memoria y promover acciones públicas orientadas a su inclusión y protección, toda vez que las personas migrantes actúan como portavoces de saberes técnicos, culturales, lingüísticos y educativos que enriquecen el tejido social al retomar o mantener vínculos transnacionales con su comunidad.”, subrayó.

En este sentido señaló, que esta fecha conmemorativa permitirá visibilizar su papel como agentes de cambio y promover actividades culturales, académicas y comunitarias que fortalezcan los lazos con Oaxaca. Asimismo, sería un espacio de reflexión sobre los desafíos migratorios contemporáneos, incluyendo el retorno, la movilidad forzada, reunificación familiar y la protección de derechos.

De acuerdo con el Proyecto de Decreto el fenómeno migratorio es una realidad estructural que ha moldeado la configuración demográfica, económica y cultural del estado. Estudios refieren que Oaxaca es una de las entidades federativas con mayor expulsión migratoria, particularmente hacia Estados Unidos, donde se estima que radican más de un millón de personas.

En consecuencia, la migración oaxaqueña no puede entenderse solo como un fenómeno económico, sino también, como una expresión de resistencia y transformación social, ya que son quienes han contribuido significativamente al sostenimiento de sus familias mediante el envío de remesas.

A través de sus organizaciones en el exterior han promovido la creación de comités comunitarios transnacionales que articulan las demandas locales con redes de apoyo internacional, fortaleciendo la gobernanza participativa.

Y en contextos de retorno también han aportado con capital organizativo y experiencia técnica, facilitando procesos de planeación y gestión de recursos públicos para sus territorios de origen.

Por ello, la iniciativa especifica que este reconocimiento no solo es simbólico, sino el inicio de una nueva etapa en la que el migrante deja de ser una cifra y se convierte en protagonista del desarrollo, cultura y transformación institucional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir