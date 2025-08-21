Por doble homicidio en Atzompa, “El Tyson” y “El Demente” reciben más de siglo y medio de cárcel (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Derivado del trabajo de investigación ministerial que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se obtuvieron dos sentencias condenatorias que suman un total de 160 años de prisión en contra de dos personas del sexo masculino identificadas como Jorge H.S., alias “El Tyson” y Francisco J.R.R., alias “El Demente”, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas, en hechos ocurridos en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con la investigación realizada por la FGEO, los hechos sucedieron el 07 de marzo de 2020, cuando Jorge H.S., alias “El Tyson” y Francisco J.R.R., alias “El Demente”, privaron de la vida a las víctimas identificadas como H.N.H.G. (hombre) y L.F.J. (mujer), al encontrarse en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Guelaguetza, jurisdicción del municipio de Santa María Atzompa.

La investigación revela que posteriormente, los sentenciados abandonaron los cuerpos de las víctimas en el paraje “Loma Virgen”, perteneciente a Santa María Atzompa, donde el 09 de marzo de 2020 fueron localizados los cuerpos sin vida de H.N.H.G. y L.F.J., quienes presentaban quemaduras en diversas partes del cuerpo.

Ante los hechos, la Fiscalía de Oaxaca -a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto- atrajo las investigaciones del caso, que permitieron la detención de Jorge H.S., alias “El Tyson” y Francisco J.R.R., alias “El Demente”, mismos que fueron presentados ante el juzgado correspondiente.

En audiencia y tras el desahogo de pruebas aportadas por la Fiscalía de Oaxaca, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 80 años de prisión en contra de cada uno de los responsables identificados como Jorge H.S., alias “El Tyson” y Francisco J.R.R., alias “El Demente”, por el delito de homicidio calificado, además de imponer el pago por concepto de la reparación del daño.

La Fiscalía de Oaxaca tiene el compromiso de realizar trabajos ministeriales minuciosos y con estricto apego a la ley para que las víctimas directas e indirectas tengan pleno acceso a la justicia.

