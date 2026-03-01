FGR confirma entrega del cuerpo de ‘El Mencho’ a sus familiares tras realizar pruebas genéticas (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero.Este sábado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue entregado a sus familiares después de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios.

A través de un comunicado oficial publicó que la entrega se realizó tras realizar pruebas genéticas para confirmar la relación consanguínea entre el solicitante y el occiso.

“El cuerpo de “El Mencho” fue identificado genéticamente por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y permaneció en el Centro Federal Pericial Forense de la FGR desde su fallecimiento el 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa, Jalisco”, FGR

Hasta el momento la FGR no ha revelado detalles sobre el destino final del cuerpo, pero se espera que sea trasladado a Jalisco, el centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Mencho”, de 59 años, fue el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Luego de su muerte, pistoleros del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en 20 de los 32 estados del país.

Durante el operativo y en choques armados posteriores murieron más de 70 personas, entre agentes de seguridad y presuntos criminales, además de una civil.

Familiares reclamaron el cuerpo de “El Mencho”

Cabe señalar que hace unos días, la FGR recibió una solicitud formal para reclamar el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes quien fue abatido el fin de semana durante un operativo en Tatalpa, Jalisco.

El cual fue entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso (Nemesio Oseguera), en el que se solicita la entrega de sus restos mortales”.

La FGR detalló que, tras la recepción de la solicitud, el Ministerio Público Federal lleva a cabo los procedimientos protocolarios necesarios para formalizar la entrega del cuerpo a sus familiares, conforme a lo establecido por la ley.

Asimismo, el cuerpo de Oseguera Cervantes fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde permaneció bajo resguardo oficial.

La custodia estuvo a cargo de la Guardia Nacional, luego de los hechos registrados durante el operativo.

En un comunicado posterior, la Fiscalía precisó:

“Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén “N”, la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”.

En este sentido, las autoridades federales indicaron que el trámite lo iniciaron en tiempo y forma en el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, para qué este sábado fuera entregado el cuerpo a sus familiares.

Ejecentral

