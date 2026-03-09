Promueve Congreso local acciones para fortalecer la justicia con perspectiva de género (16:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 9 de marzo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado, a través del Comité de Ética, realizó el foro “Hacia una justicia real: La perspectiva de género como eje transformador”, el cual contó con la participación de las diputadas Antonia Natividad Díaz Jiménez, Eva Diego Cruz y Melina Hernández Sosa, así como de la titular del Órgano Interno de Control (OIC), Maricela Guerrero Arango.

Al inaugurar este evento, la legisladora Díaz Jiménez destacó que los avances en materia de justicia con perspectiva de género han contribuido a fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública y política. No obstante, advirtió que aún persisten retos estructurales y culturales que es necesario superar para consolidar su liderazgo y presencia en los espacios de decisión, con el propósito de alcanzar una igualdad sustantiva.

Asimismo, subrayó que la violencia de género contra las mujeres debe erradicarse mediante la participación activa de la sociedad. En ese sentido, hizo un llamado a promover, desde los distintos ámbitos de la vida cotidiana, la educación y la sensibilización que permitan construir una sociedad más justa e incluyente.

La especialista Beatriz Adriana Salazar Rivas, al presentar las ponencias “Acceso a la justicia con perspectiva de género en el ámbito laboral” y “Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género en el Poder Legislativo”, destacó la importancia de incorporar la perspectiva de género en la valoración de pruebas y en la resolución de conflictos laborales.

A lo largo del foro, explicó el concepto de interseccionalidad, subrayando la necesidad de reconocer las condiciones particulares que enfrentan diversos grupos, entre ellos mujeres indígenas, trabajadoras embarazadas, personal eventual y personas contratadas por honorarios.

Además, dio a conocer el protocolo institucional para prevenir y atender la violencia de género en el Poder Legislativo, el cual establece lineamientos orientados a garantizar un entorno laboral con pleno respeto a los derechos humanos. Señaló que este instrumento representa un avance relevante para la protección de los derechos de las mujeres, al contemplar procedimientos claros para la atención y seguimiento de posibles casos dentro de la institución.

Las y los trabajadores del Poder Legislativo participaron en una sesión de preguntas y respuestas, en la que compartieron reflexiones e inquietudes sobre los temas abordados, coincidiendo en la importancia de promover este tipo de espacios para fortalecer una cultura de igualdad sustantiva.

