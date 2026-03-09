Asaltan a estudiante de secundaria en Huajuapan; piden directivos tomar precauciones (15:15 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de marzo. La Escuela Secundaria Técnica número 152 y el Centro de Atención Múltiple (C.A.M.) número 04, por medio de oficios, pidieron a la madre, padre de familia o tutor, a tomar precauciones para evitar que los alumnos de ambas instituciones sean víctimas de los asaltos.

La recomendación fue porque el 4 de marzo del presente año, fue asaltada y amenazada una de las alumnas de la secundaria número 152, cuyo malhechor utilizó un arma punzocortante.

El asalto fue confirmado por dicha institución, quien también solicitó tomar las medidas de precaución necesarias y acompañar a los estudiantes hasta la entrada y salida de la secundaria.

Adelantó que estarán solicitando el apoyo de la Comisaría de Seguridad Pública, para que elementos de la Policía Municipal, realicen rondines de vigilancia de manera permanente en el contorno de la escuela.

Por su parte, el CAM número 04 por medio de otro oficio, denunció que en los últimos días se han presentado actos de inseguridad en vías aledañas a la institución, señalando principalmente a la calle que conecta con la secundaria.

Recomendó a caminar por las calles más transitadas de la zona, a tomar el transporte público y evitar que los estudiantes caminen solos.

