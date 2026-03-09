Quería estrenar bicicleta chopper, la Policía Municipal lo impidió (17:00 h)

2026/03/09  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez,  9 de marzo. Personal de la Secretaría de Seguridad Vecinal efectuó la detención de una persona al ser señalada como presunta responsable del delito de robo.

Los elementos de seguridad atendieron el llamado de un ciudadano que reportó el robo de su bicicleta Vagabundo tipo chopper, color negro, de su domicilio ubicado en la calle de Amapolas, colonia Reforma.

Al ser alertados vía radio, se desplegó un patrullaje especial que dio como resultado que minutos después, en el cruce de 20 de Noviembre y Zaragoza, elementos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) sorprendieron a un sujeto que conducía una bicicleta con esas características.

Hasta ese lugar se presentó el ofendido, quien identificó al sujeto como el mismo que robó su bicicleta, así como identificó el vehículo como de su propiedad.

El detenido, J. L. M. G., y la bicicleta quedaron a disposición de la Fiscalía estatal para determinar su situación jurídica.

