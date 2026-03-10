México tendrá monedas del Mundial 2026: lanzarán piezas de oro, plata y 20 pesos conmemorativas (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. México se prepara para vivir una nueva fiesta mundialista, pero ahora también la llevará en el bolsillo, ya que el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece las características de las tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este documento confirma la creación de una moneda de oro puro con un valor nominal de 25 pesos, una de plata pura con un valor nominal de 10 pesos y una moneda bimetálica de 20 pesos

La medida no solo busca conmemorar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, sino también colocar a México en el centro de una edificación histórica, que por primera vez es organizada por tres países.

¿Cómo serán las monedas del Mundial 2026?

De acuerdo con el decreto, la moneda de oro tendrá un contenido de un cuarto de onza troy de oro puro, mientras que la de plata contendrá una onza troy de plata pura. Ambas estarán dirigidas principalmente al mercado de colección y a aficionados de la numismática.

Por su parte, la moneda bimetálica de 20 pesos tendrá forma dodecagonal, como otras piezas conmemorativas recientes en México, e incluirá elementos de seguridad como imagen latente y microtexto.

En los tres casos, el anverso llevará el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que el reverso aún no ha sido revelado.

¿Cuándo empieza la fabricación de las monedas mundialistas?

Uno de los puntos que más llama la atención es que el decreto únicamente establece las características técnicas de las monedas, pero todavía no presenta sus diseños finales.

Será el Banco de México el encargado de definir el motivo que aparecerá en el reverso de cada pieza. Para ello, tendrá un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Los diseños deberán estar relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 e incluir la denominación de cada moneda, así como la ceca de la Casa de Moneda de México, identificada con el símbolo “Mo”.

El decreto señala que las monedas podrán comenzar a acuñar a partir de 30 días naturales después de que se aprueben sus diseños.

Esto abre la puerta a que las piezas estén listas en los próximos meses, rumbo al arranque del Mundial 2026, evento en el que México volverá a hacer historia como anfitrión.

En tanto, las monedas de oro y plata, por su contenido metálico, podrían convertirse en piezas altamente cotizadas, mientras que la bimetálica apunta a tener mayor visibilidad entre el público por su formato más cercano a otras monedas conmemorativas mexicanas.

