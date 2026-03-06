Primeras investigaciones descartan incendio provocado en Zicatela: Fiscalía (12:05 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que se realizan investigaciones a través de métodos científicos y peritajes especializados para determinar la mecánica de los hechos relacionados con el incendio registrado en la zona de Punta Zicatela.

De acuerdo con el reporte emitido por el C2 de Santa María Colotepec, que alertó sobre un incendio en la intersección de las calles Alejandro Cárdenas y Héroes Oaxaqueños, posterior a la intervención de rescatistas, bomberos y primeros respondientes, la FGEO desplegó un equipo multidisciplinario integrado por personal ministerial, pericial y de investigación para llevar a cabo las diligencias legales.

Los trabajos periciales realizados en el lugar, establecen que no se han identificado indicios de aceleradores, combustibles ni de alguna sustancia que sugiera que el incendio haya sido provocado.

Los resultados iniciales permitieron establecer el punto de inicio del fuego que se extendió por varios locales, además que, de manera preliminar, los indicios hallados sugieren que el fuego habría iniciado por una falla en la instalación eléctrica de un local comercial.

La institución reitera su compromiso con investigaciones integrales sustentadas en evidencia científica, que permitan ofrecer certeza y transparencia en el proceso de esclarecimiento de los hechos.

