Atienden Ceabien y Soapa red distribuidora de agua potable en San Antonio de la Cal (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. La Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), en coordinación con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapa), realizó acciones de atención en la red distribuidora de agua potable en las riberas del Río Salado, en jurisdicción del municipio de San Antonio de la Cal, tras un reporte difundido en redes sociales sobre una fuga registrada en la ribera del río Salado.

Personal de Soapa se trasladó al lugar para revisar la situación y realizar las labores correspondientes en la red, con el objetivo de atender oportunamente esta incidencia. Los trabajos de rehabilitación tardarán de uno a dos días debido a que las piezas a utilizarse son especiales y ya se solicitaron a los proveedores.

Como parte de estas acciones, Ceabien y Soapa implementaron un plan de trabajo para detectar y atender reportes de fugas en la red distribuidora de agua potable de la zona metropolitana, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones.

Destacó que estas acciones contribuyen a fortalecer los servicios básicos y a mejorar las condiciones de bienestar para la población.

