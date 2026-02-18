Primer retraso en la Copa del Mundo que afecta a México: Llegada del trofeo cambia de fecha (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. La Copa del Mundo 2026 presentará su primer retraso en territorio nacional, luego de que se reveló que el preciado trofeo no llegará a México el 26 de febrero como estaba previsto.

¿Cuándo llegará?

La noticia generó sorpresa entre aficionados, quienes ya esperan con ansias la llegada del símbolo más codiciado del futbol internacional. Sin embargo, el ajuste en la agenda ya fue confirmado y únicamente implicará una modificación de 24 horas en el itinerario original.

Ahora, el galardón arribará al país el 27 de febrero. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será el encargado de recibir la Copa del Mundo antes de que inicie su travesía por 10 ciudades de la República Mexicana.

¿Afecta al recorrido?

Tras su llegada al AIFA, el recorrido dará inicio a partir del día 28 en Guadalajara. Visitará 9 ciudades para después ir a Norteamérica y culminará el tour volviendo a la Ciudad de México, donde será exhibido del 5 al 8 de junio, días antes del duelo inaugural en el Estadio Azteca.

Aunque el cambio de fecha representa un ligero contratiempo logístico, la expectativa permanece intacta. La gira del trofeo promete encender la pasión en cada plaza y servir como antesala perfecta rumbo a la histórica Copa del Mundo 2026 que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

¿Colaboración con Shakira?

La llegada del trofeo también coincide con la fecha del concierto que ofrecerá Shakira en el Estadio GNP Seguros, un detalle que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del futbol y la música. Esta coincidencia ha alimentado versiones sobre una posible colaboración entre la FIFA y la cantante colombiana, quien ya tiene historia con los Mundiales gracias a sus icónicos himnos.

Aunque no existe confirmación oficial, crecen las especulaciones de que la artista podría formar parte del recibimiento del trofeo en México, lo que convertiría el evento en un espectáculo aún más mediático y reforzaría el ambiente festivo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Gira del trofeo:

Guadalajara: 28 de febrero al 2 de marzo

León: 4 y 5 de marzo

Veracruz: 6 al 8 de marzo

Chihuahua: 9 y 10 de marzo

Querétaro: 11 y 12 de marzo

Monterrey: 14 al 16 de marzo

Puebla: 18 y 19 de marzo

Chichén Itzá: 20 de marzo

Mérida: 21 y 22 de marzo

Ciudad de México: 5 al 8 de junio

