Exhorta Protección Civil extremar precauciones ante presencia de cocodrilos en cuerpos de agua de Pinotepa Nacional (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) exhorta a la población a extremar precauciones en cuerpos de agua, lagunas y esteros situados en Santiago Pinotepa Nacional, en donde se ha identificado la presencia de cocodrilos. De ser el caso, se pide mantener distancia y avisar a las autoridades correspondientes.

Ante esta situación, se reportó este miércoles el ataque de un réptil a un masculino, identificado como P. Á. S., de 39 años, en el paraje Las Salinas, entre las comunidades de Lagartero y La Noria, municipio de Santiago Pinotepa Nacional.

La persona, que presentó lesiones en ambas extremidades inferiores, inicialmente, fue auxiliada por pobladores y trasladada a la casa de salud de la comunidad; posteriormente, fue canalizada al Hospital IMSS-Bienestar “Doctor Pedro Espinoza Rueda” de ese municipio.

La dependencia mantiene coordinación con autoridades locales y recomienda evitar ingresar a los cuerpos de agua, no acercarse a la orilla y mantener vigilancia permanente a fin de prevenir incidentes.

