Tania Caballero respalda cambios en gabinete estatal y llama a una nueva etapa de resultados en Oaxaca (16:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 18 de febrero. “En el proyecto de la transformación de Oaxaca tenemos claro que el poder solo tiene sentido si se ejerce a favor del pueblo”, afirmó la diputada Tania Caballero Navarro, Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura, al manifestar su firme respaldo a la reestructuración del gabinete legal y ampliado, así como al plan de acciones estratégicas presentado por el Gobernador Salomón Jara Cruz, los cuales calificó como actos de congruencia democrática y sensibilidad política.

Ante el inicio de esta nueva etapa en la administración pública estatal, Caballero Navarro señaló que la renovación del equipo de trabajo y la reorientación de prioridades son el resultado directo de escuchar el sentir ciudadano tras el proceso de revocación de mandato.

Dijo que gobernar significa escuchar y corregir, por ello, el Ejecutivo Estatal envía un mensaje claro con estas acciones, pues la confianza se construye con hechos. “Desde el Congreso del Estado, celebramos que esta nueva etapa se fundamente en criterios técnicos, trayectorias limpias y, sobre todo, en la eliminación de cualquier percepción de privilegios o conflictos de interés”, afirmó la legisladora.

Asimismo, manifestó que, tras una primera etapa enfocada en sembrar la esperanza en los sectores históricamente olvidados, es momento de elevar la exigencia. En este sentido, subrayó la importancia de los cinco rubros estratégicos que marcarán la agenda inmediata, que son salud, agua, seguridad, infraestructura y combate a la corrupción, los cuales representan medidas encaminadas a atender demandas prioritarias de la población y garantizar mejores condiciones de bienestar y desarrollo para el estado.

La diputada por el Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán, enfatizó que la LXVI Legislatura será una aliada en la construcción de este nuevo modelo de servicio público, pero también una vigilante de que los resultados lleguen a quien más lo necesita.

Indicó que desde el Poder Legislativo se coincide plenamente con el titular del Ejecutivo Estatal, pues “el poder solo sirve si se ejerce a favor del pueblo”.

Estos cambios, agregó, son una apuesta por la eficacia y la transparencia, por ello, las y los legisladores estarán atentos y listos para dar el soporte institucional necesario para que estas acciones se traduzcan en bienestar real para las familias oaxaqueñas.

Con estas acciones, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ratifican su compromiso de trabajar en unidad para consolidar la transformación en Oaxaca, garantizando que el servicio público sea sinónimo de entrega, honestidad y resultados.

La representante popular puntualizó que estas acciones también fueron respaldadas por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció al mandatario estatal por dichos ajustes, subrayando que servirán para fortalecer el trabajo gubernamental y garantizar una atención integral a todos los sectores de la población.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir