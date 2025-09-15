Prevén lluvias y tormentas fuertes en algunas regiones de Oaxaca para este lunes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé lluvias y tormentas fuertes por la tarde-noche, algunas asociadas con actividad eléctrica y vientos locales fuertes, especialmente en la Costa, Sierra Sur y Cuenca del Papaloapan, en límites con el estado de Veracruz.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones son debido a la onda tropical número 32 combinada con una zona de baja presión y la cercanía a la línea de costa de la vaguada monzónica.

En zonas serranas se desarrollarán áreas de lloviznas intermitentes con bancos de niebla densos al amanecer.

Las marcas térmicas máximas variarán entre los 27 a 34 grados con algunas extremas hasta los 37 en el oriente del Istmo y algunos municipios de la Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas para este lunes son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 34 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 33 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir