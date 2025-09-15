Precio del Dólar hoy lunes 15 de septiembre (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Si planeas realizar compras o transacciones, te decimos cuál es el precio del dólar hoy lunes 15 de septiembre de 2025, que aunque en México comienzan las celebraciones por las fiestas patrias, los mercados operan aún con normalidad.

Antes de darte a conocer cómo se encuentra el tipo de cambio, es importante destacar que el viernes 12 de septiembre la divisa cerró en 18.44 pesos por dólar, lo que significó una caída del -0.32% respecto al día anterior.

En los últimos meses el peso mexicano ha mantenido estabilidad luego de la significativa apreciación registrada desde febrero, cuando cotizaba cerca de 21 pesos por dólar.

Esto quiere decir que la moneda nacional se ha consolidado en el rango de 18.70-18.90 pesos durante las últimas semanas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy 15 de septiembre de 2025?

En la apertura de hoy lunes 15 de septiembre, el dólar cotiza en 18.42 pesos por unidad, con lo cual se mantiene por debajo de las 19 unidades por billete verde.

En ese sentido, los mercados estarán atentos a la continuidad de esta estabilización y a factores externos que puedan influir en la dirección del tipo de cambio.

Por su parte, el dólar interbancario abrió en 17.90 pesos a la compra, mientras a la venta amaneció en 18.94 unidades por billete verde.

Ahora que ya sabes cuál es el precio del dólar hoy lunes 15 de septiembre, recuerda que solo tienes este día para realizar tus operaciones bancarias que requieran ser atendidas en ventanillas o en alguna sucursal.

Lo anterior, porque este martes 16 de septiembre no ofrecerán servicio los bancos al ser estipulada esta fecha como día festivo. Las únicas instituciones financieras que ofrecen atención son las ubicadas en los centros comerciales.

No obstante, si necesitas realizar una transferencia, pago de servicio o retiro de efectivo, puedes apoyarte de la aplicación de tu banca móvil.

Peso recupera terreno

De acuerdo con un informe presentado por analistas financieros de Grupo Monex, a la apertura de la sesión americana, el peso mexicano recupera terreno. Por esta razón, se posiciona en el 7° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar.

“El tipo de cambio USD/MXN corrige el avance de la mañana y es impulsado a la baja por el debilitamiento del dólar, después de conocer los datos económicos en EUA”

