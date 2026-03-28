Prevén lluvias y evento de norte en Oaxaca por ingreso de frente frío número 42 (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, el frente frío número 42 llegará durante la tarde-noche al sureste de México y Península de Yucatán.

A partir de ese momento, se prevé la ocurrencia de lluvias con chubascos aislados, tormentas eléctricas y rachas de viento localmente intensas, con mayor énfasis en zonas montañosas de la Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón, Sierra de Juárez y norte del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire polar que impulsa este sistema frontal ocasionará vientos fuertes del norte, especialmente en el oriente del Istmo de Tehuantepec, desplazándose hacia aguas del Golfo de Tehuantepec, donde se generará oleaje elevado y marejadas fuertes.

Asimismo, se presentará un refrescamiento térmico, con una disminución sensible en las marcas térmicas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

•Valles Centrales, mínima de 10 y máxima de 28 grados.

•Istmo de Tehuantepec, mínima de 20 y máxima de 34 grados.

•Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

•Costa, mínima de 21 y máxima de 34 grados.

•Mixteca, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

•Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 30 grados.

•Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

•Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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