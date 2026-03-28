Vinculan a proceso a Fernanda Villarreal, operadora de Adán Augusto López (23:10 h)

Baja California, 27 de marzo. La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI) de BCS, quien fue operadora de Adán Augusto López Hernández, durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023.

En ese sentido, la dependencia la señaló por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero en agravio del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI).

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, al ampliar las investigaciones, a través de indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, detectó aproximadamente 3 mil 591 operaciones en el sistema financiero mexicano de transferencias y pagos electrónicos, las cuales se presume se realizaron por integrantes de la red de corrupción con recursos de procedencia ilícita, que su origen provienen de cuentas bancarias del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) que suman la cantidad de $54 millones 876 mil 222 pesos.

Durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur detecto operaciones con recursos de procedencia ilícita por la cual se realizó la imputación a Fernanda Villarreal por la disposición del recurso publico para su uso personal por la cantidad de $762 mil pesos cuando ejercía el cargo de exdirectora del Instituto de la Vivienda de Baja California Sur (INVI).

Corrupción en manejo de recursos públicos

Además, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur detectó al inicio del 2024 una red de corrupción en los manejos de los recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) durante el periodo de noviembre de 2021 al noviembre de 2023, por estos hechos.

Desde el 6 de febrero del 2024 el juez de control decretó auto de vinculación a proceso en contra de otro exservidor público identificado con el nombre de Javier ‘N’ excoordinador administrativo del INVI por el hecho que la señala como de peculado previsto en el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado, el cual quedó detenido y en prisión preventiva justificada hasta el día de hoy dentro del Centro de Readaptación Social de la ciudad.

24Horas

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