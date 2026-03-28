Precio del Dólar hoy sábado 28 de marzo (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. El precio del dólar hoy sábado 28 de marzo de 2026 en México es de 18.12 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano cerró la semana laboral con un nuevo retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense y superó el piso de las 18 unidades.

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La divisa nacional tuvo una caída de 0.96%, a causa del panorama incierto para una solución en el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 27 de marzo de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 27 de marzo de 2026 fue de 18.1292 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 27 de marzo en los 18.12 pesos por divisa verde.

¿Se publica el dólar FIX en el DOF el sábado 28 de marzo de 2026?

El tipo de cambio FIX lo determina Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía, por lo que este sábado no se publica.

Una vez que se obtiene la cifra, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y un día después esta se tomará como referencia.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 28 de marzo, es de 17.7957 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy 28 de marzo de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.60 Banco Azteca 16.65 18.74 BBVA Bancomer 16.96 18.70 Banorte 16.65 18.15 Banamex 17.58 18.56 Scotiabank 16.00 19.50

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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