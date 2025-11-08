Prevalece ambiente frío al amanecer en diversas regiones de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrán condiciones de estabilidad con muy baja probabilidad de lluvias, y ambiente frío al amanecer en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur y Sierra de Flores Magón.

Además de áreas de neblina durante la noche y madrugada, así como intensa radiación solar debido a una marcada influencia anticiclónica en niveles medios de la troposfera.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los vientos del norte prevalecerán de intensidad moderada, por lo que se percibirá sensación térmica de frío en Valles Centrales y Sierra de Flores Magón; y fresca en la Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

