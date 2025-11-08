Corral no puede salir del país; tiene restricciones según SRE (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. Imponen restricción migratoria al morenista Javier Corral. El exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, enfrenta restricciones judiciales que le impiden salir del país, según un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fechado el 24 de octubre de 2025, dirigido al juez César Miguel Rodríguez Martínez, del Distrito Judicial Morelos.

El documento, firmado por la M.E. Mónica Rodríguez Arredondo, directora de la Oficina de Pasaportes en Chihuahua, confirma que el exmandatario tramitó una solicitud de pasaporte y que la dependencia federal consultó al Poder Judicial si seguía vigente la medida que le impide salir del país.

El oficio número SRE/OPCHIH/134/2025, con sello de recibido el 26 de octubre de 2025 por el Poder Judicial del Estado, señala expresamente: “En esta Oficina de Pasaportes se encuentra en trámite una solicitud de expedición de pasaporte a nombre del ciudadano Javier Corral Jurado, quien manifestó tener un proceso judicial pendiente ante ese H. Juzgado. En virtud de lo anterior, me permito solicitarle de la manera más atenta se sirva informar a esta Oficina si continúa vigente la misma medida judicial que se había informado con anterioridad respecto del citado ciudadano, o si la situación jurídica del mismo ha sido modificada. Asimismo, se solicita tenga a bien responder de manera urgente, a efecto de poder proceder conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de expedición de pasaportes a personas con impedimentos judiciales para salir del país.”

El documento está sellado y firmado por Rodríguez Arredondo, con el timbre institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores – Oficina de Pasaportes en Chihuahua, y dirigido al juzgado que lleva la causa penal 3058/2024, por el delito de peculado agravado en perjuicio del erario estatal, con un monto de 98.6 millones de pesos.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el oficio fue emitido luego de que el exgobernador intentara realizar un viaje internacional, lo que motivó la consulta de la SRE al juzgado correspondiente.

El procedimiento de la dependencia federal sugiere que Corral sigue bajo restricción judicial y que no puede salir del país como ciudadano mexicano mientras no se modifique la medida. Pese a ello, Corral posee también nacionalidad estadounidense, condición que nunca renunció formalmente, aunque públicamente aseguró haberlo hecho en los años noventa “como protesta por la invasión de Estados Unidos a Panamá”.

La doble nacionalidad podría abrir una vía para salir del país con pasaporte estadounidense, pero ello podría interpretarse como desacato a la autoridad judicial mexicana.

