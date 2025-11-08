Noé Jara se separa de su cargo con la frente en alto y rechaza señalamientos de nepotismo (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. En un mensaje lleno de firmeza y claridad, Noé Jara anunció su separación del cargo de Secretario de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez, subrayando que su decisión responde al compromiso con la transparencia, los principios de la Cuarta Transformación y el respeto al pueblo oaxaqueño.

Durante su intervención, Jara abordó de manera directa los señalamientos de nepotismo que en las últimas semanas circularon en redes sociales y espacios políticos, afirmando que tales acusaciones carecen de fundamento.

“Para que exista nepotismo debe haber una designación parental directa en el cargo público y una relación jerárquica de dependencia. No ha sido, no es, ni será mi caso”, sostuvo con énfasis.

El ahora exfuncionario recordó que su trayectoria política y social se ha construido con trabajo de territorio, cercanía con la ciudadanía y resultados palpables en la capital oaxaqueña. “He caminado por años al lado de las y los vecinos, impulsando acciones concretas para transformar la ciudad. Mi compromiso siempre ha sido servir, no servirme del cargo”, expresó.

Noé Jara reiteró que su decisión es personal y que busca evitar que ataques infundados sigan dañando al movimiento de la Cuarta Transformación en la capital. “El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Por eso, me separo del cargo, pero no del territorio ni de las luchas de mi gente”, enfatizó.

Finalmente, reconoció al Presidente Municipal Ray Chagoya por la oportunidad de integrarse al inicio de su administración, destacando su liderazgo y energía al frente del Ayuntamiento. “Ray es un hombre que ama a Oaxaca de Juárez y que trabaja todos los días con pasión por esta ciudad. Me honra haber sido parte de su equipo en esta etapa de transformación”, señaló.

