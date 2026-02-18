Presidente Ray Chagoya escucha, acuerda y resuelve con pensionados del Sindicato 3 de Marzo (16:15 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Con energía, cercanía y puertas abiertas, el presidente municipal Ray Chagoya atendió personalmente a las y los pensionados del Sindicato 3 de Marzo en el Palacio Municipal, en el marco de los Diálogos Vecinales.

No fue un trámite.

Fue un encuentro cara a cara.

Escuchando uno a uno sus planteamientos, el Presidente sostuvo un diálogo directo, transparente y respetuoso, dando respuestas puntuales y construyendo acuerdos concretos que permiten avanzar con claridad y certidumbre para este sector que entregó años de servicio a la ciudad.

Aquí no hay intermediarios cuando se trata de la gente.

Aquí se gobierna en territorio, de frente y con responsabilidad.

Durante la reunión se establecieron compromisos específicos que fortalecen la coordinación institucional y garantizan seguimiento puntual a cada acuerdo alcanzado. Porque un gobierno diferente no solo escucha: atiende y resuelve.

El Presidente Municipal reiteró que Oaxaca de Juárez se construye con diálogo permanente, con sensibilidad social y con decisiones que ponen al centro a las personas.

El Gobierno Municipal seguirá impulsando espacios abiertos como los Diálogos Vecinales, donde la energía de la ciudad se transforma en soluciones reales.

En Oaxaca de Juárez, la cercanía no es discurso.

Es forma de gobernar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir