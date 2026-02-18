Ejecutan a abogado en Salina Cruz

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 18 de febrero. Un abogado de nombre Ángel R. S. conocido como “El Botalón”, fue ejecutado a tiros esta tarde en la colonia San Pablo norte de esta ciudad.

El ataque armado se registró sobre la calle Nopal cerca de la parada “Panchito”, donde sujetos armados dieron alcance a un masculino quien iba acompañado de una mujer a bordo de camioneta Ford Territory color gris Oxford, el cual quedó sin vida en el interior de la unidad de motor.

La balacera fue alertada por vecinos a las corporaciones policiacas que poco después arribaron al lugar.

Así mismo poco después se presentó una ambulancia, sin embargo, el abogado ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada de inmediato por las autoridades en espera del personal de la fiscalía.

